Vergangene Woche war das invidis-Team in der Türkei, besuchte Izmir und tauchte in die wundervolle Atmosphäre von Istanbul ein.

In der Metropole am Bosporus treffen sich die Kulturen des Orients und des Okzidents und schaffen ein faszinierendes Erlebnis: Mega-Bauten treffen auf Kulturdenkmäler, Farben, Gerüche und Töne mischen sich zu einem prächtigen Potpourri.

Diese Farben- und Kulturpracht schlägt sich auch in der Werbung und dem Retail nieder. LED-Walls sind allgegenwärtig, Shopping Center locken mit beeindruckender Innenarchitekur. Wir besuchten unter anderem Shopping Malls, kleine Shops, den Bazar und den Flughafen. Zudem interviewten wir führende Player in der Türkei, zum Beispiel von Vestel Visual Solutions, Ledeca und Umdasch.

Was wir in Izmir und Istanbul an Trends gesehen und analysiert haben, werden wir in den nächsten Wochen auf invidisXworld, unserem Youtube-Format, veröffentlichen. Und auch hier auf unserer Website werden wir darüber berichten.