Seit dem 08. November 2021 vertreibt die ITZ Informationstechnologie GmbH als erster Distributor in Deutschland das Hisense B2B Commercial Display-Portfolio, die professionelle Digital Signage-Sparte des nach eigenen Angaben „am schnellsten wachsenden Display-Herstellers der Welt”.

„Durch die strategische Zusammenarbeit mit ITZ Display Solutions als autorisiertem Distributor haben wir den idealen Partner an unserer Seite, um das Hisense B2B Display-Portfolio in Deutschland auf- und auszubauen“, sagt Clemens Lincke, Senior Salesmanager DACH bei Hisense B2B Europe. „Im Zusammenspiel unseres optimal abgestimmten Lineups und der langjährigen Expertise der ITZ sehen wir einen großen Vorteil, um den hohen Anforderungen im Projektgeschäft gerecht zu werden.“ Florian Kinscher, Director Sales & Marketing bei ITZ Display Solutions, ergänzt “Wir freuen uns sehr darüber, unseren Kunden ab sofort mit den professionellen Digital Signage- und Displaylösungen von Hisense ein noch vielfältigeres Portfolio anbieten zu können.”

Europazentrale in München

Seit mehr als 15 Jahren zählt Hisense zu einem der führenden TV-Hersteller in China, in den letzten Jahren gewannen die Chinesen auch im deutschen Consumer TV-Markt stetig an Bekanntheit und Bedeutung. Der Einstieg in den Digital Signage B2B-Markt erfolgte im Januar 2021 in UK, Italien, Osteuropa und den Nordics. Die Europazentrale von Hisense und die deutsche Niederlassung haben ihren Sitz in München. Hier ist auch das europäische Forschungs- und Entwicklungszentrum angesiedelt.

In den ersten Monaten hat Hisense bereits einige größere Projekte für sich gewinnen können. Nun folgt der Markteintritt in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Für die DACH-Region zeichnet der B2B Senior Salesmanager Clemens Lincke verantwortlich, der nach acht Jahren bei LG Electronics zum chinesischen B2B-Newcomer gewechselt ist.

Hisense B2B bietet ein breites Portfolio an Digital Signage-Displays, interaktive Lösungen und Outdoorgeräte in Größen von 43 bis 86 Zoll und ein umfassendes LED-Signage-Lineup. „Wir stehen zu unserer Qualität und gewähren auf alle Commercial-Display-Produkte 36 Monate Garantie – mit der Option, diese auf bis zu 60 Monate zu erweitern. Dabei unterstützt uns ein lokaler Dienstleister mit deutschlandweitem Netzwerk für maßgeschneiderte individuelle Services“, erklärt Clemens Lincke.