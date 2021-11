William Cho ist ab dem 1. Dezember neuer CEO von LG Electronics. Das gab das Unternehmen heute in einer Pressemitteilung bekannt.

William Cho war laut Aussage des Unternehmens seit 2019 dessen Top-Stratege. Während seiner sechsjährigen Amtszeit als Präsident von LG North America war er für die Gründung des LG Business Incubation Center und die Förderung neuer Geschäftsmöglichkeiten durch hauseigene Ventures und die Zusammenarbeit mit Startup-Partnern verantwortlich.

Zuvor war William Cho Präsident von LG Kanada, Australien und den Vereinigten Staaten. Bereits im Jahr 1987 kam er zu Goldstar und verbrachte zunächst vier Jahre bei LG in Deutschland. Vor dem Berufsleben absolvierte der neue LG-CEO seinen Master-Abschluss in Wirtschaft an der Yonsei University in Seoul.

Weitere Ernennungen in Führungsriege

Parallel gibt es weitere personelle Veränderungen bei LG: Kim Byoung-hoon, der derzeit das Future Technology Center leitet, wird zum Executive Vice President ernannt und übernimmt gleichzeitig die Aufgaben des CTO. Jang Ik-hwan, der bereits seit 31 Jahre im Unternehmen ist, wird vom Senior Vice President zum Executive Vice President befördert und übernimmt die Spitzenposition bei der Business Solutions Company. Der neue SVP, Eun Seok-hyun, wurde als dritter und neuester Präsident an die Spitze der Vehicle component Solutions Company berufen.

Alle Ernennungen werden zum 1. Dezember wirksam, die Beförderungen treten am ersten Tag des neuen Jahres in Kraft.

Das neue Führungsteam soll das Wachstum von LG vorantreiben. Dabei wird jede Geschäftseinheit mehr Verantwortung übernehmen. In diesem Zuge kommt es zu einigen Umstrukturierungen. Um potenzielle Wachstumsmotoren zu identifizieren und Innovationen voranzutreiben, wird der Bereich Mergers and Acquisitions (M&A) unter dem Dach des Chief Strategy Officer auf Divisionsebene geholt, um von mehr Ressourcen zu profitieren. m den digitalen Transformationsprozess mit Fokus auf maximale Kundenzufriedenheit schneller voranzutreiben, wird LG die KI-Big-Data-Abteilung auf Divisionsebene unter der Aufsicht des neuen Chief Data Office verlegen.