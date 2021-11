PRG, ein internationaler Anbieter von von Produktionslösungen für Entertainment und Live-Events, hat Stephan Paridaen mit Wirkung zum 1. Januar 2022 zum CEO ernannt. Stephan Paridaen ist derzeit President & COO bei PRG und leitet seit 2010 die Geschäfte in EMEA & APAC. Gleichzeitig wird Jeremiah („Jerre“) Harris, aktueller CEO und Gründer von RPG, zum Executive Chairman und Chief Creative Officer des Unternehmens.

„Es gibt niemanden, der besser vorbereitet und in der Lage ist, das Unternehmen zu führen, als Stephan Paridaen“, sagt Jeremiah Harris. „Seit er vor zwölf Jahren zu PRG kam, hat er eine außergewöhnliche Leidenschaft für unsere Mission gezeigt und sich auf das kontinuierliche Wachstum unseres Geschäfts in den Regionen EMEA und APAC konzentriert, während er gleichzeitig unsere Abläufe verbessert und unser Angebot erweitert hat.“

Zeitpunkt für Führungswechsel gut

Der bisherige CEO hält den Zeitpunkt des Führungswechsels für passend: „Wir befinden uns an einem Wendepunkt für das Unternehmen, die Branche und sogar für die Welt. Nachdem wir das Unternehmen durch die schwierigste Zeit seiner Geschichte geführt haben, stehen wir jetzt auf einem soliden Fundament. Es gibt noch viel zu tun, und ich bin zuversichtlich, dass Stephan Paridaen in der Lage sein wird, die enormen Chancen zu nutzen, die vor uns liegen.“

Jeremiah Harris gründete PRG 1995. Mittlerweile hat sich das Unternehmen eine globale Präsenz mit 62 Niederlassungen in 28 Ländern erarbeitet. Darüber hinaus hält das Unternehmen mehr als 250 Patente und Marken in den Bereichen Theater, Konzert, Fernsehen und Film. Der Gründer hat in seiner Karriere zahlreiche Preise erhalten, darunter den Parnelli Lifetime Achievement Award, vier Tony Awards, mehrere Drama Desk Awards, einen Olivier Award und einen Emmy Award für Technik.

Als Executive Chairman & Chief Creative Officer wird Jeremiah Harris mit Stephan Paridaen und dem Führungsteam zusammenarbeiten.

Von Barco zu PRG

Stephan Paridaen hat das Wachstum von PRG in der EMEA-Region vorangetrieben und das Unternehmen laut dessen Aussage dort als wichtige Größe in der Unterhaltungs- und Event-Produktionslandschaft etabliert. Zu den jüngsten Errungenschaften zählen die Entwicklung von Wachstumsmärkten, wie zum Beispiel Esports, ein Netzwerk digitaler und virtueller Studios in der gesamten EMEA- und APAC-Region sowie eine erhebliche Expansion im Nahen Osten. Bevor er zu PRG kam, war Stephan Paridaen Präsident Media & Entertainment bei Barco.

Stephan Paridaen kommentiert: „Es ist eine große Ehre, ein so traditionsreiches und innovatives Unternehmen wie PRG zu leiten. Jere Harris gehörte zu den Ersten, die erkannten, welche enormen Möglichkeiten die Veranstaltungstechnik bietet, um die Art und Weise zu verändern, wie das Publikum mit Musik, Fernsehen und Film, Theater, Firmenveranstaltungen und vielem mehr in Berührung kommt – und seine ursprüngliche Mission hat heute mehr Bedeutung denn je“ PRG sei mit seinem Team und seinen globalen Ressourcen in Richtung Wachstum positioniert.