Das Samsung Smart-TV Betriebssystem Tizen ist die weltweit führende Plattform im Konsumentenbereich und verfügt auch bei professionellen Displays über eine führende Marktposition. Doch Android gewinnt zunehmend an Bedeutung und ist der Quasi-Standard für Anbieter jenseits von Samsung und LG. Doch die Verwaltung unterschiedlicher Android-Versionen bedeutet für Integratoren im Alltag einen großen Aufwand.

Hier setzt Samsung an und plant die hauseigene Tizen-Plattform mit zusätzlichen Remote Management Tools auszustatten, Tizen for Business wird konsequent noch mehr auf den B2B-Einsatz ausgerichtet und die Plattform soll sogar an Wettbewerber zu lizensieren (Tizen Licensing). Die Lizensierung von Tizen ist erstmal nur für Consumer-TV Hersteller geplant. Inwieweit auch professionelle Displays jenseits von Samsung auf Tizen laufen können, ist noch nicht entschieden.

Diese und weitere primär Consumer Electronics Neuigkeiten wurden im Rahmen der virtuellen Samsung Developer Conference (SDC) der Entwickler-Community bekanntgegeben. Genaue Details fehlen noch, doch weitere Informationen werden sicherlich auf der kommenden ISE in Februar Samsung Partnern mitgeteilt.