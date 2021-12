Eine der größten Nachtteile von OLED-Displays war bisher die geringere Helligkeit im Vergleich zu hinterleuchteten LED-Displays. Somit waren Digital Signage Installationen der ultradünnen OLED-Displays in hellen Umgebungen nicht empfehlenswert.

Mit der neusten Generation – LG Display tauft sie OLED-EX – konnte nun die Helligkeit der selbstemittierenden Displays um 30% erhöht werden. Seit 2013 produziert LG Display großformatige OLED-Displays in Serie und ist damit unangefochtener Weltmarktführer.

Die EX-Technologie unterscheidet sich von der bisherigen OLED-Technologie, das zum ersten Mal im Display-Panel anstelle von Wasserstoff, ein wichtigen Bestandteil organischer Leuchtdioden, Deuterium (Schwerere Wasserstoff) mit einer stärkeren und stabileren Struktur eingesetzt wird.

Deuterium ist doppelt so schwer wie normaler Wasserstoff und kommt als eines von etwa 6.000 Wasserstoffelementen in sehr geringer Mengen in der Natur vor. LG Display extrahierte Deuterium aus Wasser und bringt es auf organische lichtemittierende Panels auf. Das Panel, auf das Deuterium aufgetragen wird, ist damit physikalisch stabiler und stärker und behält auch bei erhöhter Helligkeit eine hohe Effizienz bei.

Neben physikalischen Änderungen setzt LG Display auch auf AI um die Bildqualität zu verbessern. Der auf Machine Learning (ML) basierende Personalisierungsalgorithmus – der unabhängig von LG Display entwickelt wurde – ermöglicht eine verbesserte Ansteuerung der organischen Elemente. Nach dem Erlernen des üblicherweise abgespielten Contents prognostiziert der Algorithmus die individuelle Nutzung der bis zu 33 Millionen organischen lichtemittierenden Pixel (basierend auf 8K-Auflösung) und steuert somit präziser die Menge der Energiezufuhr, um die Details und Farben des Bildes optimaler darzustellen. Eine Funktion die für Digital Signage interessant sein könnte.

Auch der bereits dünne Bezel der OLED-Displays reduziert sich mit der neuen Technologie-Plattform um 30%. Durch neue Fertigungstechnologie wird die Blende des OLED-Panels, die als technische Einschränkung galt, um 30 % von den bestehenden 6 mm (mm) auf 4 mm basierend auf 65″-Displays reduziert.

Ab dem zweiten Quartal 2022 werden alle von LG Display in Südkorea (Paju) und China (Guangzhou) produzierten Displays auf OLED.EX basieren.