Nomen est Omen Ordnung in das Namenswirrwarr

Aus Storever wird in Deutschland, Belgien und Spanien ab Januar M-Cube. Damit verschwindet der Markenauftritt Storever auch in den restlichen Märkten. In Frankreich firmiert M-Cube bereits unter einer Marke, nach der Verschmelzung der beiden Landesgesellschaften im Januar 2020.

Die Marke M-Cube ist neben dem Heimatmarkt Italien auch in Großbritannien und den Niederlanden bereits seit Gründung etabliert. Auch die großen Tochtergesellschaften in Hong Kong und Shanghai werden in den kommenden Monaten ausschließlich unter M-Cube firmieren.

Eine ähnliche Strategie verfolgt auch ZetaDisplay, deren niederländische Tochterunternehmen QYN und Gauddi nur noch unter der ZetaDisplay Marke am Markt auftreten. Dagegen firmiert die im Frühjahr 2021 übernommene Nordland Systems zurzeit noch unter altem Namen mit Co-Branding Zusatz.

Ähnlich agiert auch Trison, deren übernommenen Digital Signage Tochterunternehmen alle mit Co-Branding am Markt auftreten. (TMM Trison (FR), Necsum Trison (ES), Beaver Trison (UK))