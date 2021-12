Die Konsolidierung in der Branche nimmt zum Jahresende erneut Fahrt auf. Nicht nur Digital Signage Integratoren und Softwareunternehmen legen ihre unternehmerischen Aktivitäten zusammen, sondern auch Distributoren. Während Anfang des Jahres 2021 TechData (u.a. Maverick AV) mit dem Wettbewerber Synnex zum größten IT/AV-Distributor fusionierten, legen jetzt auch die ProAV-Spezialdistributoren Exertis (DCC Technology) und Almo ihre Distributionsgeschäfte zusammen.

Die Exertis Muttergesellschaft DCC Technology hat in den letzten Jahren weltweit AV-Distributoren übernommen. Neben Stampede, Jam Industries, The Music People und JB&A in den USA auch die deutsche Comm-Tec. Mit der Übernahme der Almo Corporation (660 Mitarbeiter) entsteht der größte spezialisierte ProAV-Distributor Geschäft in Nordamerika.

Exertis erzielt 2021 einen Distributionsumsatz von umgerechnet 5,25 Mrd Euro.