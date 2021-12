Nur sehr wenige Digital Signage CMS-Anbieter haben ihr IT-Sicherheitsmanagement zertifiziert. Mittels ISO 27001 können zertifizierte Software-Anbieter nachweisen, dass sie über ein anerkanntes IT-Security Management System verfügen. Im Fokus steht die jeweilige Konformität der Plattform mit Gesetzen und Regulatorien sowie eine transparente Marktkommunikation.

Appspace, Econocom (Altabox), Intuiface, Samsung MagicInfo und SignageLive sind die einzigen uns bekannten Digital Signage Anbieter, die über eine aktuelle ISO 27001 Zertifizierung verfügen. Der große Rest der Digital Signage Branche hinkt hinterher – kaum eine andere B2B-Software Kategorie ist offensichtlich so schlecht beim Thema IT-Security aufgestellt.

We are aware of the log4j remote code execution (RCE) vulnerability. #Intuiface does not use Java on any production server, so our infrastructure is neither impacted nor at risk. 👌

More on the vulnerability here: https://t.co/wEqNhHSV3a

— Intuiface (@Intuiface) December 15, 2021