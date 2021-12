Lockdowns und Corona-Maßnahmen haben in vielen Betrieben von Hotellerie und Gastronomie zu einem akuten Personalmangel geführt, Servicekräfte sind in andere Branchen abgewandert. Daher müssen die Unternehmen mit weniger Menschen gleiche oder sogar höhere Serviceansprüche erfüllen zu müssen. Inwiefern die Digitalisierung und Prozessoptimierungen, die auf den Gast ausgerichtet sind, hier helfen können, zeigte Scala im Rahmen im Rahmen zweier Regio-Events der HGK, einer Einkaufsgenossenschaft für das Gastgewerbe.

Hier präsentierte der CMS-Anbieter Digital Signage-Lösungen, die speziell auf dieses Segment zugeschnitten sind. „Längst schon werden Monitore, Tablets, QR-Codes und Algorithmen nicht mehr als ‚kalt‘ oder anonym wahrgenommen, sondern leisten einen wertvollen Beitrag für hochindividuellen Service“, erläutert Matthias Hofmann, Senior Account Director Enterprise bei Scala.

Experience ganzheitlich betrachten

Gerade wer Spitzenservice bieten wolle, komme um digitale Lösungen nicht umhin und baue Displays ins persönliche Erleben des Gastes ein. Nicht umsonst erleben gerade Restaurants, bei denen man auf einem Tablet bestellen kann, laut Matthias Hofmann einen Boom.

Doch ist es wichtig, digitale Lösungen nicht ohne Integration in die Prozesse einzuführen. „Es nützt nichts, wenn der Gast in einem Restaurant zwar digital bestellen kann, in der Küche, bei der Bedienung und beim Bezahlen aber alles analog bleibt“, bekräftigt der Senior Account Director. Die Experience müsse ganzheitlich gedacht und geplant werden, von der Ankunft bis zum Verlassen der Lokalität. „Digitale Helfer können das Gastgewerbe entscheidend voranbringen und helfen, das Service-Level zu erhöhen, auch mit weniger Personal.“

Personal bleibt wichtig

Dennoch betont Matthias Hofmann, dass das Personal weiterhin eine wichtige Rolle spiele: „Die Prozesse funktionieren digital. Lächeln, Nähe schenken, Herzlichkeit und persönliche Beratung bleibt aber den Menschen überlassen.“

Die HGK-Events fanden am 10. und 15. November im Phantasialand Brühl beziehungsweise im Europapark Rust statt. Scala baute hier jeweils eine Eventfläche auf. Die Teilnehmerzahlen waren aufgrund der Corona-Auflagen niedriger als üblich, dennoch wertet Scala die Veranstaltung als Erfolg, es wurden gute Gespräche mit interessiertem Fachpublikum geführt. Gerade der Europapark Rust war als Veranstaltungsort attraktiv – Scala hatte den Vergnügungspark mit Digital Signage-Elementen ausgestattet.