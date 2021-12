Tanja Tschorn ist seit 2015 bei Maverick AV Solutions tätig und hat zuletzt zusammen mit Joan Aixa im europäischen Maverick-Team die wichtigsten Anbieter im Digital Signage-Portfolio betreut. Als neue Leiterin der DACH-Region bringt Tanja Tschorn laut Unternehmensmeldung umfangreiche Branchenerfahrung und einen kreativen Ansatz zur Förderung von Vertrieb und Marketing mit. In ihrer neuen Rolle wird Tanja Tschorn die Collaboration- und Digital Signage-Strategien in der DACH-Region leiten und neue Innovationen für die IT- und AV-Kunden von Maverick entwickeln.

“Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit unseren Partnern und Anbietern ein nahtloses Erlebnis zu schaffen. Die DACH-Region ist für Maverick eine sehr erfolgreiche Region, in der sowohl Smart-Meeting- als auch Smart-Signage-Lösungen in großem Umfang eingeführt werden.” So Tanja Tschorn. “Es besteht die große Chance, neue Lösungen mit wiederkehrenden Umsätzen für unsere Branche zu entwickeln, wie z. B. Tech-as-a-Service, da die Videokonferenztechnologie zu einem zentralen Bestandteil der Geschäftsabläufe sowohl von Unternehmen als auch von KMUs wird. Es gab noch nie einen spannenderen Zeitpunkt, um die Führung von Maverick in dieser Region zu übernehmen.“

Joel Chimoindes, Vice President, Europa, Maverick AV Solutions: „In den letzten sechs Jahren hat Tanja unglaubliche Fähigkeiten und einen teamorientierten Ansatz bewiesen. Von der Leitung von Vertriebsteams bis hin zum letzten Jahr, in dem sie in ganz Europa gearbeitet hat, strahlt sie unermüdliche Energie und eine unternehmerische Einstellung aus. Die DACH-Region ist ein großartiger Raum für Innovationen mit so vielen großartigen Projekten in den Industrie-, Automobil- und Technologiemärkten, und Tanja und die Teams in der DACH-Region sind perfekt positioniert, um in den kommenden Jahren der Vertriebspartner der Wahl zu sein.“