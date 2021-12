Norxe stellt eine neue Suite aus drei Solid-State-4K-Projektoren vor. Bei der Entwicklung arbeitete der norwegische Hersteller eng mit Kunden aus der Industrie und dem Militär zusammen. So eignen sich die Projektoren gezielt für den Einsatz in unterschiedlichsten Arten von Schulungen und Simulationen in militärischen Trainingsumgebungen, sollen aber auch in Schulungsräumen gute Leistung liefern.

Die drei Modelle P50, P60 und P65 zeichnen sich laut Hersteller durch geringen Wartungsaufwand und starke Farben bei kompakten Formfaktoren aus. Die erste und einzige planmäßige Wartung der P50 und P60 erfolgt Norxe zufolge nach 50.000 Betriebsstunden. Die Standardgarantie von 5 Jahren kann zudem bis auf bis zu 10 Jahre verlängert werden. Die Serie ist außerdem dafür ausgelegt, neben 4K-Anwendungen in Zukunft auch 6K- und 8K-Auflösung zu unterstützen.

Der P50 ist der kleinste native 4K-DLP-Projektor der Serie und kommt auf ein Gewicht von nur 18,5 Kilogramm bei einer Leistung von 2.500 RGB-Lumen. Das Gerät verwendet dabei, wie alle Projektoren der neuen Serie, die neue Dual NXL-Hybridlichtquelle von Norxe. Zudem verfügt der P50 über eine Vierfach-DP1.4-Schnittstelle, bietet eingebettetes Warp und Blend und unterstützt eine Bildwiederholrate von bis zu 240 Hz bei voller nativer 4K-Auflösung.

Der größere P60 erreicht bis zu 4.500 RGB-Lumen und ist sowohl für Front- als auch Rückprojektionssysteme geeignet. Außerdem ist er für Anwendungen mit festem oder beweglichem Standfuß konzipiert. Den Abschluss der Serie bildet der P65, laut Norxe der einzige native 4K Single-Chip DLP-Projektor auf dem Markt mit direkter RGB-Laserbeleuchtung. Mit 5500 RGB-Lumen und einer nahezu REC.2020-Farbskala soll das Bild des P65 durch besonders lebendige Farben überzeugen.