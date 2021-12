Mit dem LG OLED EVO Object Collection (65ART90) präsentiert LG ein neues OLED-Premiumprodukt das auf Knopfdruck verschwindet. Der neue 65“ OLED EVO im Art Object Design ist eine Weltpremiere. Ein Design das den gewohnte Rahmen von Displayintegration sprengt, da es Display, Wandstoff/Gardine und Ständer in einen neuen Formfaktor integriert. Der 65 Art90 wird entweder an die Wand gelehnt oder an die Wand geklebt.

Das Display und die bewegliche Abdeckung sind nach oben bzw. unten auf einem Metallrahmen in Form einer quadratischen Staffelei platziert. Der hinter der beweglichen Abdeckung montierte Lautsprecher erzeugt 80W Leistung für bis zu 4,2 Kanäle Stereoton. Bei einer schrägen Installation kann Platz hinter dem Rahmen genutzt werden, um Peripheriegeräte und Kabel zu verstecken. Kunden können die textilbespannte bewegliche Abdeckung über die Fernbedienung nach oben und unten verstellen. Durch Anpassen der Cover-Position je nach Situation oder Geschmack kann auf dem OLED eine Zeilenansicht erstellt werden, die nur einen Teil des Bildschirms freilegt. In der Zeilenansicht, auch wenn Sie gerade nicht fernsehen, kann das Display als Uhr- oder Musikmodus verwendet werden, und in der Vollansicht können neben TV- und Streaminginhalte auch digitale Kunstwerke angezeigt werden.

Die Textilbespannung kommt vom dänischen Luxusanbieter Kvadrat. Es ist der gleiche Stoff, der auf den rollbaren LG Signature OLED R-Lautsprecher genutzt wird. Kunden können aus drei Farben wählen: Beige, Redwood und Grün.

Der neue Designscreen ist ab umgerechnet 6.700 Euro zuerst in Korea erhältlich und ist im Vergleich zum aufrollbaren OLED (74.000 Euro) ein Schnäppchen.