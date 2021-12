Dan Arrias tritt die Nachfolge von Maria Dahlström an, die das Unternehmen in den letzten vier Jahren geleitet hat. Arrias war zuletzt als Channel Sales Director beim ebenfalls schwedischen Anbieter für Türraumbeschilderung Humly tätig und verfügt laut Unternehmensangaben über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen internationaler Vertrieb, Geschäftsentwicklung und Partnerstrategien.

Der Digital Signage Software-Anbieter Smartsign zählt sowohl in Europa als auch in Australien 4.000 Kunden und ist auf Lösungen rund um interne Kommunikation spezialisiert. Im laufenden Jahr wird Smartsign einen Umsatz mit 4.000 Kunden von umgerechnet 4 Millionen Euro erzielen.

„Wir werden jetzt den nächsten Schritt machen und die Entwicklung und den Vertrieb weiter beschleunigen. Deshalb haben wir uns entschieden, mit Dan Arrias als CEO neue Energie, Erfahrung und Fachwissen hinzuzufügen“, sagt Unternehmensinhaber Johan Peters. „Dan hat schon früher bei Smartsign gearbeitet und kennt sowohl die Produkte als auch den Markt gut, und er ist sehr vertriebsorientiert, was in dieser Phase der Unternehmensentwicklung genau richtig ist.“

„Der Zeitpunkt könnte nicht besser sein, und es wird eine unglaublich aufregende Reise, sagt Dan Arrias. „Digital Signage und interne Kommunikationslösungen sind gefragter denn je. Mit unserer Erfahrung und unserem fantastischen Partnernetzwerk sind wir bereit, unsere bestehenden Märkte weiter auszubauen und eine starke Position in neuen Märkten einzunehmen.“