Thomas Müller, bisheriger General Manager DACH, nimmt die neu geschaffene Position des Vice President Sales and Marketing West Europe ein. Die jeweiligen Verantwortlichen aus den Regionen Benelux, Frankreich, Iberische Halbinsel, Nordeuropa, DACH sowie UK & Irland werden zukünftig an ihn berichten. Müllers bisherige Aufgaben wird als „Director DACH“ jetzt Dominic Mein übernehmen, der bisher als Sales Director DACH für den Vertrieb zuständig war. Um das wachsende Geschäft in der Schweiz noch weiter voranzubringen wird der bisherige Account Manager AV, Jürgen Bösl, die ebenfalls neu geschaffene Position des Sales Director Switzerland einnehmen.

Thomas Müller und Dominic Mein sind beide seit 2016 bei ViewSonic und haben bei dem Unternehmen mit Sitz in Dorsten laut Unternehmensmeldung eine Phase stetigen Wachstums eingeläutet. In puncto Vertriebspartner, Kunden und Umsatz geht es seit nunmehr fünf Jahren stetig bergauf. Jürgen Bösl kam 2018 an Bord und hat neben der erfolgreichen Entwicklung des Raums Süddeutschland auch das Geschäft in der Schweiz entwickelt und auf ein neues Level gehoben. Dies erfordert hier noch mehr Zeit und Investment, und deswegen wird Jürgen Bösl sich ab sofort komplett auf die Schweiz konzentrieren.

In der DACH-Region blickt ViewSonic auf ein sehr erfolgreiches erstes Halbjahr 2021 zurück, und auch das zweite Halbjahr ist überdurchschnittlich positiv verlaufen. Der Anbieter von Monitoren, Projektoren und großformatigen Displays kann trotz der bekannten Schwierigkeiten der internationalen Lieferketten und dem sich zuspitzenden Fachkräftemangel in der Branche ein sehr positives Fazit für das auslaufende Jahr ziehen. Auch für 2022 ist das Team aus Dorsten zuversichtlich und plant personell deutlich weiter aufzustocken.

„Unabhängig vom weiteren Verlauf der Pandemie werden Unternehmen und öffentliche Einrichtungen sowie Schulen und Universitäten weiter in die Digitalisierung investieren. Mobilität im Home Office, digitaler Unterricht auch von Zuhause und vieles mehr – es wird hier kein Zurück geben”, sagt Thomas Müller.

Dominic Mein sieht dies ähnlich. „Der Trend zu größeren und besseren Monitoren hängt sicherlich auch damit zusammen, dass diese nun vielfältiger und intensiver genutzt werden. Zudem sehen wir auch für 2022 speziell im Bildungsbereich einen konstant hohen Bedarf an interaktiven großformatigen Displays, sprich digitalen interaktiven Whiteboards”, erklärt der neue Director DACH bei ViewSonic. „Außerdem bietet der Education-Sektor beispielsweise mit dem hybriden Unterricht große Chancen für Hersteller und IT-Systemhäuser, die die Ressourcen haben das Geschäft kompletter Lösungen anbieten zu können.“

Bösl zu seiner neuen Aufgabe als Sales Director CH: ,,Der Schweizer Markt ist sehr anspruchsvoll und verlangt nach hochwertigen Produkten, durchdachten Lösungen und professionellem Service – zu angemessenen Preisen. Ich möchte nun zusammen mit unseren Partnern in der Schweiz dafür sorgen, dass die Marke ViewSonic sich weiterentwickelt.”

Am Beispiel des Bildungssektors zeigt sich auch der Erfolg des Ansatzes von ViewSonic, in der Zusammenarbeit mit seinen Partnern immer stärker auf Komplettlösungen zu setzen und den Bedarf des Kunden zu verstehen. Dies ist nach Meinung von Thomas Müller auch unverzichtbar, um sich am Markt als Anbieter abzuheben – „in DACH genauso wie in den anderen Ländern in meinem Zuständigkeitsbereich.“