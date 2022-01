Das digitale Cockpit des vollelektrischen Mercedes-Benz EQS war der Star der CES 2021 – auch wenn es technisch nicht um ein Pillar-to-Pillar (P2P) Display, sondern um drei einzelne Displays handelt. Auch die DB Studie Ideenzug City machte letztes Jahr Headlines mit in die Fenster integrierte Displays. Ob Mercedes-Benz oder Deutsche Bahn Prototyp – die integrierten Displays stammen von LG.

Das neueste Premium In-Vehicel-Infotainment-System (IVI) des EQS, der elektrischen Mercedes-Benz S-Klasse, wurde seit dem Launch zum zentralen Merkmal der Luxuslimousine. Das optisch-anmutende P2P-Display ist in den MBUX Hyperscreen integriert und erstreckt sich über die gesamte Breite des Armaturenbretts. Der MBUX Hyperscreen besteht aus drei Bildschirmen, darunter das LCD-Display ICD (Instrument Cluster Display) und die beiden OLED-Displays CID (Central Information Display) und CDD (Co-Driver Display) unter einer verklebten Glasabdeckung, die den Eindruck eines einzigen, durchgehenden Displays vermittelt. Zum Einsatz kommt die Kunststoff-OLED-Displaytechnologie (P-OLED) von LG die scharfe Bilder und Texte darstellt.

Das IVI-System von LG wurde speziell für Mercedes-Benz entwickelt, um die Anforderungen an einen gebogenen, Panorama-Formfaktor zu erfüllen, der für die ultra-elegante Limousine erforderlich ist. Das LG Production Engineering Research Institute entwickelte die im Display implementierten Kerntechnologien: Curved Glass Forming, Surface Treatment und Curved Display Bonding.

LG Electronics Vehicle Component Solutions (VS) arbeitet neben Mercedes-Benze auch mit vielen anderen Automobilherstellern zusammen. Das LG-Tochterunternehmen will zum führenden Entwickler von Konnektivitäts-, Infotainment- und Advanced Driver Assistance Systeme (ADAS) werden. Denn insbesondere bei Elektrofahrzeugen findet die Differenzierung um digitale Lösungen im und um das Fahrzeug herum statt. Für LG ist der Automotive Sektor von strategischer Bedeutung.

Zu diesem Zweck wurde der österreichische Automotive-Spezialist für Premium-Lichtsysteme ZKW übernommen sowie das Joint Venture LG-Magna e-Powertrain mit Magna gegründet.

Doch auch auf der Schiene ist LG mit Displaylösungen vertreten. So liefert LG transparente In-Glass Displaylösungen für zukünftige U-Bahnen und Metrozüge Konzepte und viele weitere Displays im und am Fahrzeug. Displays im „Rolling Stock“ – als in Fahrzeugen und Anhänger – zu integrieren die viele Jahre betriebsfähig sind ist keine triviale Aufgabe und wird bisher von wenigen Spezialdisplayanbietern dominiert.