Nach 17 Jahren – und einem Mitarbeiterwachstum von 4 auf 140 – wechselt Kern & Stelly den Standort. Im alten Gebäude in der Hamburger Papenreye wurde es nach diversen Büroerweiterungen zu eng. Ende Januar zieht der Distributor in größere Räume, die knapp 3 Kilometer vom alten Standort entfernt sind.

Die neue Adresse lautet:

Kern & Stelly Medientechnik GmbH

Sportallee 8

22335 Hamburg

Laut Kern & Stelly ändert sich außer dem Straßennamen und der Postleitzahl nichts; Telefon- und Faxnummer, Bankverbindungen et cetera bleiben unverändert. Die Lage in Groß-Borstel bietet weiterhin eine gute Anbindung an den Hamburger Flughafen.

In der Sportallee wird Kern & Stelly auf 3 Etagen und insgesamt rund 2.000 Quadratmetern residieren, mit vier Konferenzräumen und zwei Huddle-Rooms. Hinzu kommt ein rund 100 Quadratmeter großer Showroom.

Um Kunden weiterhin mit Leihstellungen versorgen zu können, befindet sich in der Tiefgarage circa 80 Quadratmeter großes Lager. Zusätzlich befinden sich sowohl in der Tiefgarage als auch auf den Parkplätzen vor dem Haus Wallboxen, damit Gäste und Mitarbeiter ihr E-Fahrzeug laden können.