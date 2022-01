Die Bildagentur Panthermedia gibt bekannt, dass sie eine Vereinbarung mit vaisual geschlosssen hat und nun die KI-generierten Portraits des Unternehmens ins Portfolio aufgenommen hat. Damit ist Panthermedia nach eigener Aussage weltweit die erste Bildagentur, die komplett vom Computer erstellter menschliche Portraits anbietet. Die Bilder sind sowohl auf der Plattform für professionelle Nutzer, panthermedia.net, als auch auf der kostenlosen Bilder- und Mitgliedschaftswebsite smarterpix.com zur Lizensierung veröffentlicht. Bei der Kollektion von vaisual handle es sich damit um den weltweit ersten legal lizenzierbaren, synthetisch generierten Stockbilder-Content.

Jedes Porträt wurde auf einem weißen Hintergrund erstellt, sodass Benutzer diese synthetisch erzeugten Elemente mit realen Fotohintergründen verschmelzen können.

„Synthetische Inhalte wie durch Algorithmen generierte Fotografie sind die Zukunft unserer Branche“, sagt vaisual-Gründer und CEO Michael Osterrieder. „Die Welt ist bereit für KI-generierte Medien.“

KI-generierte Bilder erfordern keine Model-Releases und können daher auch bei sensiblen Inhalten aus Bereichen wie Pharma oder Medizin verwendet werden, die ein Model-Release-Bilder traditionell nicht abdeckt. Grundsätzlich sind die Portraits einfacher zu handeln, was den Datenschutz beziehungsweise die DSGVO angeht.

Training für andere KIs

Ein weiterer wichtiger Punkt in diesem Zusammenhang, der auch für Digital Signage- und Analytics-Anwendungen interessant sein könnte: Die KI-generierten Bilder lassen sich als Set für das Training anderer KI-Anwendungen lizenzieren.

Panthermedia-Gründer Robert Walters kommentiert: „Jetzt ist es an der Zeit, für uns Neuland im Stock-Foto-Geschäft zu betreten, und KI-generierte Bilder werden schnell zu einem neuen Standardelement in der Branche werden. Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit vaisual und beabsichtigen, gemeinsam mit unserem Partner vaisual eine führende Rolle in diesem Bereich einzunehmen.“

Im ersten Schritt konzentriert sich die Bildkollektion auf Porträts. Das Bildangebot soll sukzessive um umfassende Personeninhalte erweitert werden. Auch die Generierung exklusiver Portraits on demand ist in Vorbereitung.