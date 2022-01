Nun droht der nächste Lockdown in der Hafenstadt Dalian. Mit sieben Millionen Einwohner ist Dalian eine normale chinesische Millionenstadt aber auch einer der 20 größten Containerumschlagplätzen der Welt. Containerschiffe aus allen Teilen der Erde müssen auf andere Häfen ausweichen, Waren aus der Region können nur mit Verzögerungen verschifft werden.

Obwohl die Zahl der Omikron-Fälle vergleichsweise winzig ist, berichten westliche Korrespondenten in China das ein landesweiter Lockdown in China nicht mehr unmöglich erscheint. Ende Januar feiert China das Neujahr – typischerweise eine Zeit indem das ganze Land reist – und am 4. Februar beginnen in Peking die Olympischen Winterspiele.

Gestrichen wurden nach einigen wenigen eingeschleppten Infektionen auch faktisch alle Linienflüge zwischen den USA und China. Damit finden erstmals seit Anfang der Achtzigerjahre praktisch keine Linienflüge mehr zwischen den Ländern statt.

Für die Digital Signage Branche in Europa sind die neusten Entwicklungen rund um die Lieferketten keine gute Nachricht. Denn ein Großteil der für Digital Signage notwendigen Hardware wird entweder in China produziert oder wenigstens viele der relevanten Komponenten sind Made in China. Für das Jahr 2022 muss wohl noch mit erheblichen Lieferengpässen gerechnet