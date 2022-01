Patrick Matzinger hat die Führung des IT-Distributors Littlebit Technology mit Hauptsitz in der Schweiz zum 1. Januar 2022 offiziell an seinen Nachfolger Stefan Ebnöther übergeben. Bereits 2021 wurde Stefan Ebnöther Schritt für Schritt an seine neue Rolle an die neue Rolle herangeführt. Patrick Matzinger bleibt als Verwaltungsratspräsident aktiv im Unternehmen.

Stefan Ebnöther bringt rund 20 Jahre Erfahrung in der IT-Branche mit und wirkte als Product Manager, Key Account Manager sowie als Verkaufsleiter im Corporate Umfeld bei Samsung, bis er im Sommer 2020 bei Littlebit als CBO übernahm. Er will die Littlebit Technology Group, die mittlerweile über 240 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verfügt, weiter voranbringen.

„Im vergangenen Jahrzehnt habe ich mich mit Patrick Matzinger immer wieder über unsere Branche und das Distributionsgeschäft ausgetauscht“, kommentiert Stefan Ebnöther. „Schon vor mehr als acht Jahren habe ich zu ihm gesagt: Eines Tages werde ich für die Littlebit arbeiten. 2020 war es dann tatsächlich soweit, und heute darf ich in die großen Fußstapfen von Patrick Matzinger treten.“ An Littlebit fasziniere ihn, dass das Unternehmen als Brückenbauer zwischen Hersteller und lokalem Handel fungiere. Mit Jochen Bless als COO und Björn Palko als CFO wolle er die Erfolgsgeschichte von Littlebit weiterschreiben.

„Die Entwicklung der Littlebit Technology Gruppe, vor allem in den letzten Jahren, ist überaus positiv“, ergänzt Patrick Matzinger. „Wir haben die 240-Mitarbeiter-Marke geknackt und einen Umsatz von über 600 Mio. CHF realisiert. Ich bin sehr stolz auf alle Mitarbeitenden und es ist jetzt der richtige Zeitpunkt für den Führungswechsel gekommen. Natürlich verspüre ich auch ein bisschen Wehmut, aber ich freue mich sehr, mit Stefan einen erfahrenen und erfolgreichen Manager aus der Branche zu haben, der die Littlebit Technology Gruppe – und da bin ich mir sicher – noch erfolgreicher machen wird.“