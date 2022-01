DTEN, Anbieter von Kommunikationstechnologien für unter anderem Collaboration-Applikationen, gibt zwei Neueinstellungen in Deutschland bekannt.

Jan Mettner kommt als Sales Solution Engineer EMEA zu DTEN mit Sitz in Mainz. Er blickt auf langjährige Tätigkeiten in der AV-, UC- und IT-Branche zurück und hat unter anderem Lösungen von Zoom, Cisco, Poly, Starleaf und Microsoft vertrieben und gewartet. Jan Metttner verfügt laut DTEN über viel Erfahrung in der Erstellung großer Video-Infrastruktur-Installationen für namhafte Marken in der Automobil- und Haushaltsgeräte-Industrie.

Jaap Swaminathan mit Sitz in Nürnberg kommt als Sales Executive DACH & Benelux zu DTEN. Er verfügt über mehr als 10 Jahre Vertriebserfahrung im Bereich IT/Telekommunikation und Video Conferencing durch sein Netzwerk von AV-, IT- und UC-Distributoren und -Herstellern.

Weltweite Verstärkung

Die beiden Neueinstellungen in Deutschland folgen auf weitere kürzlich bekannt gegebene neue Positionen bei DTEN EMEA: Unter anderem kam Romain Vital im Dezember 2021 als Country Manager für Frankreich und Südeuropa zu DTEN, ebenso Lydie Cassabois, die als Sales & Operations Support für DTEN-Vertriebspartner in der gesamten EMEA-Region tätig ist. Auf globaler Ebene verpflichtete das Unterenhmen im Dezember 2021 Rick Corteville als Chief Marketing Officer. Er ist für die Leitung der weltweiten Branding-, Marketing- und Werbeinitiativen des Unternehmens verantwortlich.

„Wir freuen uns sehr, diese Neuzugänge im DTEN-Team bekannt zu geben“, sagt Martin Bauer, Country Manager für DTEN in DACH, Benelux und Osteuropa. „Unser Wachstum im Jahr 2021 in der gesamten EMEA-Region und weltweit war phänomenal und unsere Erwartungen für 2022 sind ebenfalls sehr hoch. Daher war es von entscheidender Bedeutung, dass wir in der Lage sind, unseren Kunden und Channel-Partnern das richtige Maß an Unterstützung zu bieten, um unserem Umsatzwachstum gerecht zu werden. Ich glaube, dass diese Neueinstellungen Beweis unseres Engagements sind und für die Aufrechterhaltung des hohen Serviceniveaus sorgen.“