Die Mediaagentur Essence, Teil der Group-M, baut seine Tech-und-Data-Expertise in der Kundenberatung aus und engagiert Sebastian Kappler und Maximilian Münch.

Als Associate Director Data Strategy wird Sebastian Kappler die Agenturkunden in sämtlichen Data-Prozessen beraten und mit ihnen Datenstrategien für Mediakampagnen. Im Fokus seiner Arbeit steht das Identifizieren, Organisieren und Erschließen der für Marketing-Initiativen wertvollsten Daten. Er berichtet an Jonas Zinnöcker, Director Data Strategy bei Essence.

Vor seinem Wechsel zu Essence verantwortete Sebastian Kappler als CRM Data Scientist die datenbasierte Optimierung der kanalübergreifenden Endkundenansprache bei Axa. Zuvor war der heute 35-Jährige unter anderem als CRM Analyst bei der Rewe Group und als Data Analyst bei Internet One tätig. Hier startete der studierte Statistiker auch seine berufliche Laufbahn als Trainee Online Marketing.

„Expertise ausbauen“

Maximilian Münch verantwortet als neuer Director Analytics die Integration und den Ausbau der globalen Essence-Analytics-Kompetenzen mit Fokus auf den deutschen Markt. Zu seinen Aufgaben gehört es, auf Basis effektiver Analysen sämtliche Datenpotenziale für die Agenturkunden zu erkennen und direkt nutzbar zu machen. Maximilian Münch berichtet in seiner Position direkt an Patrick Mazzota, Head of Analytics EMEA bei Essence.

Der studierte Wirtschaftsstatistiker kommt von PWC Deutschland zu Essence, wo der heute 32-Jährige zuletzt als Senior Consultant Data & Analytics tätig war. Zuvor sammelte er als Consultant Insights & Data bei Capgemini bereits umfangreiche Erfahrungen in der Tech-Beratung mit Fokus auf die Themen Data & Analytics.

„Essence zeichnet sich seit jeher durch eine DNA aus, in der Analytics & Data Strategy tief verwurzelt sind. Mit Sebastian Kappler und Maximilian Münch bauen wir diese Expertise konsequent aus, um für unsere Kunden auch in Zukunft maximale Erfolge zu generieren“, sagt Christian Leipacher, Managing Director von Essence Deutschland. „In ihren neu geschaffenen Positionen werden Sebastian und Maximilian unsere Kunden aktiv dabei unterstützen, mit den richtigen Erkenntnissen sämtliche Herausforderungen des sich wandelnden Marketingumfelds erfolgreich anzugehen.“