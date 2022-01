Ross Burling ist zu Absen zurückgekehrt, um die neu geschaffene Position des Industry Development Director für OoH und Sport zu besetzen.

Zuvor war Ross Burling bei Absen bis Anfang 2020 Business Development Manager für Großbritannien, die Republik Irland und die nordischen Länder. Es folgten Tätigkeiten unter anderem bei beim britischen Systemintegrator Concept Sign & Display Group als Director of Business Development. Nun wird er in seiner neuen Rolle, die er am 1. Januar 2022 angetreten hat, ein integrales Mitglied des Global Cooperation Department (GCD) sein – laut Absen eine „Gruppe von internationalen Spezialisten, deren Aufgabe es ist, das Bewusstsein für Absen-Lösungen in den wichtigsten vertikalen Märkten zu stärken und diese zu liefern“.

„Die Gelegenheit, Teil des Absen GCD-Teams in einer neuen europäischen Rolle zu werden, war zu gut, um sie zu verpassen“, kommentiert Ross Burling. „Absen verfügt über ein branchenführendes Produktportfolio mit Lösungen für alle anerkannten vertikalen Märkte, ein erfahrenes und expandierendes Team in Europa, ein starkes Service- und Supportangebot sowie nachweisliche Erfolge im Vertrieb, im Channel und im Direktverkauf.“

Als Mitglied des GCD-Teams von Absen wird Ross Burling in erster Linie marktspezifische Informationen zusammentragen, eng mit dem globalen Key-Account-Team und anderen Partnern zusammenarbeiten sowie die regionalen Geschäftseinheiten von Absen in Europa unterstützen. Von Großbritannien aus berichtet er an Ruben Rengel, Absens Senior Vice President of Global Business Development.

Mehr als 20 Jahre LED-Erfahrung

„Wir freuen uns, Ross wieder bei Absen begrüßen zu dürfen, wo sein Fachwissen und seine Erfahrung von unschätzbarem Wert sein werden, um das Wachstum in den Bereichen Sport und OoH voranzutreiben und unsere Kunden in diesen Märkten zu unterstützen“, sagt Ruben Rengel. „In der Zusammenarbeit mit internen und externen Partnern wird Ross eine wichtige Rolle bei der Bereitstellung unserer Lösungen für Kunden in ganz Europa spielen.“

Ross Burling verfügt über mehr als 20 Jahre Berufserfahrung im LED-Markt, seine Tätigkeiten umfassten große LED-Installationen in den Bereichen Einzelhandel, Freizeit, Corporate und Transport sowie in Stadien.