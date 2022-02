invidis beleuchtet in der Präsentation auch die Auswirkungen von Web 3.0, NFTs und dem Metaverse auf Digital Signage.

Stimmung im Markt



Die Nachfrage ist da (Rekordauftragsbücher)

Unterzeichnete Rahmenverträge, Abrufe auf Sicht (kurzfristige spezifische Aufträge)

Verfügbarkeit / Engpässe in der Lieferkette

Konsolidierung in Europa

Zeta (SE) erwirbt Nordland System (DE) – erste Investition eines Big Four Players in Europas größtem Markt

Der britische Finanzinvestor Hanover erwirbt Zeta Display (SE) für einen Unternehmenswert von 100 Mio. EUR

Vertiseit erwirbt Grassfish (AT) und MultiQ (SE) für eine 14x EBIDTA Bewertung

Software

die installierte Basis zählt – Kampf der (CMS)-Plattformen

Echte SaaS vs. einmalige Lizenzen

Die Lücken überbrücken – Plattformunabhängig

Hardware

Groß, hell und hochauflösend – LCD-Displays und (Micro-)LED

Jenseits von LCD – eine zweite Chance für großformatige OLED

Lieferschwierigkeiten bei der Halbleiterversorgung treiben den Einsatz von SoC (einschließlich Kiosk)

DooH

Der Durchbruch von Retail Media

Nachhaltigkeitstrends führen zur Anpassung der Roadside-DooH-Konzepte

DooH-Medien haben sich als widerstandsfähig erwiesen – first out, first back-in

Events 2021



Nirgendwo kann man sich persönlich treffen – ein weiteres Jahr mit abgesagten Messen, Konferenzen und Roadshows

Einschränkungen bei Geschäftsreisen schränken die meisten persönlichen Treffen ein

Die Omicron-Welle führte zur Verschiebung von Messen im Winter 2022 – großer Nachholbedarf

Ein erstes Marktupdate 2022 – mehr dazu auf der DSS ISE 2022 am 11.Mai und der DSS Europe am 6/7. Juli in München.