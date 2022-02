Mega-Installationen LED-Mesh an Aufzug-Hochhaus

Es gibt Leute, die haben Angst vor Aufzügen. Für diese wäre dieses Gebäude der glatte Albtraum: An seinem Nordamerika-Standort Atlanta hat der Aufzughersteller TKE einen Testturm für Aufzüge errichtet: Enthalten sind 19 Schächte, in denen neue und besondere Produkte getestet werden, zum Beispiel Hochgeschwindigkeitsaufzüge. Weitere Froschungseinrichtungen rund um die Aufzüge sind ebenfalls in dem Hochhaus enthalten.

Den Blickfang bilden jedoch nicht die Aufzüge, sondern ein halbtransparentes LED-Mesh, das sich über 8 Stockwerke erstreckt. Es stammt von Nanolumens; laut dem Unternehmen ist das LED-Mesh das größte seiner Art an einem Gebäude in den USA.

Bei dem eingesetzten Produkt handelt es sich um die CLRVU-Serie, die laut Indoor sowie Outdoor eingesetzt werden kann. Der Pixelpitch beträgt zwischen 10 und 25 Millimeter, die maximale Helligkeit liegt bei 6.000 nits.

Das Beispiel zeigt, dass Gebäude, die von Grund auf groß oder hoch sein müssen, durchaus noch zusätzlich genutzt werden können – und sei es nur für die Eigenwerbung.

Dave Haynes von Sixteen-Nine berichtete bereits in der vorigen Woche von der Anwendung.