In einer Umfrage von Forrester, die von Microsoft in Auftrag gegeben wurde, schätzten die befragten IT-Entscheiderinnen und -Entscheider, dass gut ein Viertel – 26 Prozent – der Mitarbeitenden nach der Pandemie in einem Wechsel zwischen Büro- und Remote-Arbeit ihren Jobs nachgehen werden. Die Umfrage wurde im Juni 2021 durchgeführt, somit dürfte die Anteil der Hybrid-Mitarbeitenden aktuell noch höher sein.

Mit dem verstärkten Trend hin zu dauerhaften orts- und zeitflexiblen Arbeitsformen gewinne die Hardware-Ausstattung der Workforce zunehmend an Bedeutung. Sind die Geräte veraltet oder ungeeignet, können sie zum Fallstrick für die erfolgreiche Umsetzung von Hybrid Work werden. In der Forrester-Studie gaben rund ein Drittel (31 Prozent) der Befragten an, dass den Mitarbeitenden kleine Bildschirme zu schaffen machen. Zu kurze Akkulaufzeiten (31 Prozent), zu wenig Vielfalt in der Auswahl (28 Prozent) und zu schwere Geräte (27 Prozent) wurden darüber hinaus als Hindernisse genannt. Knapp die Hälfte (49 Prozent) der Befragten fanden, dass neue PCs oder Laptops für mehr Produktivität sorgen würden.

Bei der Ausstattung legten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Wert auf Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit (42 Prozent), Kompatibilität mit Geschäftsanwendungen (41 Prozent) und Integrierbarkeit in verschiedene Umgebungen wie Homeoffice und Meetingräume (40 Prozent). Durch vermehrte Videokonferenzen spielt auch das Zubehör eine immer wichtigere Rolle. Über die Hälfte (51 Prozent) der Befragten sagten, dass die Belegschaft eine bessere Ausstattung im Hinblick auf Monitore, Webcams, Docking Stations und Kopfhörer erwartet.