Wie viele andere Digital Signage Anbieter, setzt auch die Ameria AG aus Heidelberg auf Entwickler aus der Ukraine. Bis vor drei Wochen lebten und arbeiteten 23 festangestellte und viele weitere freie Mitarbeiter in Kiew als Mitarbeiter der Ameria-Tochtergesellschaft. Mit einigen der Mitarbeiter ist Ameria schon seit über 20 Jahren freundschaftlich verbunden.

Ameria hat es noch rechtzeitig vor Kriegsbeginn und der daraus folgenden Ausreisesperre für erwachsene Männer geschafft, ein Großteil der Mitarbeiter und ihre Familien aus der Ukraine herauszubekommen und ihnen Schutz in Heidelberg zu besorgen. Mit Unterstützung der Stadt, Kunden, Partnern und Investoren konnte für alle in Heidelberg eine erste Bleibe gefunden werden.

Denjenigen Mitarbeiter, die aus persönlichen Gründen in der Ukraine bleiben wollten, bietet Ameria jederzeit eine langfristige Perspektive in Deutschland an.

Für Ameria war die Notfallevakuierung bereits die Zweite in wenigen Jahren. Bereits 2014 nach der Besetzung der Krim musste das am Schwarzen Meer ansässige Team innerhalb von kürzester Zeit den Standort wechseln. Seitdem war der Ameria-Standort in der ukrainischen Hauptstadt Kiew angesiedelt.

Der SWR hat über die bemerkenswerte Mitarbeiteraktion einen Beitrag veröffentlicht.