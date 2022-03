Die nächste Generation der ePaper Displayplattform E-Ink Advanced Color ePaper (ACeP) Plattform, E Ink Gallery Plus soll die Technologie auch für Digital Signage Projekte interessanter machen. Diese vollfarbige ePaper-Modul der nächsten Generation verfügt über einen Farbumfang von 60.000 und somit 15x mehr wie die bisherigen möglichen 4096 Farben. Die neue ePaper-Lösung basiert auf einem elektronischen Vollfarbtintensystem mit vier Farbpigmenten: Cyan, Magenta, Gelb und Weiß, mit denen ein voller Farbumfang bei jedem Pixel erreicht wird. Das Kontrastverhältnis wurde um 40 % von 10 auf 14 verbessert. E-Ink Gallery Plus wird in verschiedenen Größen erhältlich sein, darunter 13,3-Zoll, 25,3-Zoll und 28-Zoll.

Einsatzszenarien sind nach Vorstellung des Herstellers Indoor Digital Signage Use-Cases im Handel, Transportsektor und DooH. E-Ink liefert nur die Panels, integriert werden die im Vergleich zu hinterleuchteten Displays sehr geringe Stromaufnahmen von Partnern wie GDS. Auf der ISE sollen die ersten Prototypen bereits präsentiert werden.

In der Praxis erprobt E-Ink 28-Zoll- und 25,3-Zoll-Displays in einer Smart Display Metro Digital Train der Metro Taipeh.