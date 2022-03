Goldbach expandiert Programmatic-Portfolio

Das programmatische Portfolio der Digital-out-of-Home Unit bei Goldbach wird durch neun Billboards in acht deutschen Städten erweitert. Ab sofort können Werbetreibende in den Städten Aschaffenburg, Bamberg, Duisburg, Hamm, Hanau, Leverkusen, Schweinfurt und Solingen Screens programmatisch und klassisch buchen. Die neu hinzugewonnen Billboards wurden mit neuer Hardware ausgestattet, um mit erhöhtem Pixelpitch die Bildauflösung und die Leuchtkraft zu verstärken.

Besonderes Augenmerk gilt den attraktiven Standorten: Ein Billboard befindet sich mitten in der Innenstadt von Duisburg, zudem gehören zwei Screens am Fußballstadion in Leverkusen und ein Billboard am Bamberger Basketball Stadion zum neu hinzugewonnenen Portfolio. Diese Flächen bieten sich aufgrund der dort ausgetragenen Bundesligaspiele als Plattform für Kampagnen im Sportbereich. Durch die programmatische Anbindung können dort Spots und aktuelle Informationen in Echtzeit ausgespielt werden können.

Claudia Zayer, Unit Director DOOH bei Goldbach, zum neuesten Portfolio Gewinn: «Ich freue mich über die Zusammenarbeit mit Eyescreens, da die Billboards sehr gut die steigende Nachfrage nach programmatisch buchbarem Inventar in urbanen Bereichen bedienen. Die Werbeträger sind auf dem neuesten Stand der Technik und können ab sofort über alle gängigen DSPs gebucht werden.»

Haluk Bahceci, Geschäftsführer von Eyescreens, sagt: «Unsere Screens bieten mit der neuen Hardware vollen Kontrast und Farben in einer neuen Dimension. Wir freuen uns sehr, dass wir mit Goldbach einen starken Vermarktungspartner gewinnen konnten und sind sehr gespannt, die ersten programmatischen Kampagnen auf den Billboards zu sehen.»