Die Übernahme des Videokonferenzspezialisten Poly durch den PC-Hersteller HP soll dazu beitragen, den Wachstum und die Größe der HP-Geschäftsbereiche Peripheriegeräte und Workforce Solutions voranzutreiben.

Der globale Markt für IT-Peripherie ist laut HP 110 Mrd. USD groß und wächst jährlich um 9 %, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach immersiven Erlebnissen.

Workforce Solutions ist ein Marktsegment von 120 Mrd USD mit jährlichen Wachstumsraten von 8%.

Poly – entstanden durch die Übernahme von Polycom durch Plantronics im Jahr 2018 – ist ein führender Anbieter von Videokonferenzlösungen, Kameras, Headsets, Sprache und Software. Gemeinsam werden HP und Poly ein komplettes Ökosystem von Hardware, Software und digitalen Services am Markt anbieten können, das in Zeiten von Hybrid Work und MS Teams / Zoom / Google Meet weltweit wächst.

„Das Aufkommen des hybriden Büros bietet eine einmalige Gelegenheit, die Art und Weise, wie Arbeit erledigt wird, neu zu definieren“, sagte Enrique Lores, Präsident und CEO von HP. „Durch den Zusammenschluss von HP und Poly entsteht ein führendes Portfolio von Lösungen für hybrides Arbeiten in großen und wachsenden Märkten. Die starke Technologie, die komplementäre Marktpräsenz und das talentierte Team von Poly werden dazu beitragen, langfristiges profitables Wachstum zu erzielen, während wir HP weiter stärken.“

HP wird nach Abschluss der Transaktion gegen Ende des Jahres in der Lage sein, Cross-Selling über alle globalen Vertriebskanäle zu betreiben. HP erwartet Umsatzsynergien in Höhe von 500 Mio. USD bis 2025 und eine Beschleunigung des Umsatzwachstums von Poly auf etwa 15 % CAGR in den ersten drei Jahren nach Abschluss der Transaktion.