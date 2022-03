In eigener Sache Zurück in die Zukunft

Nach vier Jahren sind wir wieder zurück im Werksviertel – unweit des Münchner Ostbahnhofs in Nachbarschaft vieler Agenturen und Beratungshäuser. Und es ist auch nur ein kurzer Fußweg zum Münchener Standort von Ströer.

Die Post-Pandemiephase bringt neue, hybride Arbeitsmodelle mit Home Office, Videokonferenzen und wieder vielen Dienstreisen. Unser Mietvertrag lief aus und deshalb haben uns entschieden ein neues Kapitel aufzuschlagen. Im neuen Büro haben wir die Bürofläche halbiert und setzen nun auf eine Flex Office Umgebung. Das Bedarf nicht nur neuer Möbel sondern auch einem Mindset-Wechsel des Teams. Wir sind gespannt wie sich die Prozesse so entwickeln. Die Rolle des Büros verändert sich. Die These: das Büro wird Ort für kreative Prozesse, Brainstormings und soziale Begegnungen. Konzentriertes Arbeiten findet zukünftig vermehrt im Home Office statt. Die Experten von Vitra nennen es die Zeit des „Club Offices“. Wir werden sehen ob es in der Praxis funktioniert.

Nach der ISE im Mai wollen wir neben dem New-Work Konzept auch neue Technologie-Plattformen und Lösungen im Alltag ausprobieren, so wie es sich für den Veranstalter der führenden ProAV-Messe und einem Digital Signage Beratungshaus gehört.