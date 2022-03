China kämpft mit dem größten Covid-Anstieg seit Beginn der Pandemie und hat mehrere Städte, darunter auch das weltweit IT-Produktionszentrum Shenzhen abgeriegelt. Damit kommt weiterer Druck auf die ohnehin schon brüchigen globalen Lieferketten. Besonders betroffen ist der Apple-Zulieferer und Sharp/NEC-Mutterkonzern Foxconn, der in der 17,5 Millionen Einwohner zählende Stadt seine größten Produktionsanlage unterhält. Foxconn City betreibt in der abgeschlossenen 3 km² großen Stadt 15 Fabriken in denen mehrere Hunderttausend Mitarbeiter leben und arbeiten.

Aber auch Dutzende anderer IT-Hersteller assemblieren im Großraum Shenzhen, unweit von Hongkong, IT-Produkte für die ganze Welt. Alle diese Fabriken mussten nun die Produktion einstellen, nachdem die Behörden die Stadt komplett abgeriegelt hatten.

Die Abriegelung der Pearl Delta Metropole soll mindestens sechs Tage dauern, es wird aber erwartetet das es einige Woche dauert bis wieder eine volle Produktion möglich sein wird. Mit einer verschärften Störung der globalen Lieferketten ist zu rechen. Laut Financial Times kündigten alleine mehr als 30 taiwanesische Unternehmen an, ihre Produktion u.a. von Touchscreens und Displays bis auf weiteres einzustellen.