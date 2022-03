Mit Dave Gledhill Jetbuilt investiert in Europa

Jetbuilt, Anbieter von cloudbasierter AV-Angebots- und Projektplanungssoftware, baut sein Angebot in EMEA aus. Dafür hat das Unternehmen eine neue Niederlassung in Großbritannien eröffnet und Dave Gledhill zum Leiter des EMEA-Vertriebs ernannt. Er war in leitenden Positionen sowohl bei AV-Herstellern als auch bei Systemintegratoren tätig und besaß mehrere Jahre lang ein eigenes AV-Unternehmen.

Außerdem stehen die Jetbuilt-Website sowie das Jetbuilt-Tool nun auch in Deutsch, Französisch und Spanisch zur Verfügung.

Mit der Jetbuilt-Plattform können AV-Integratoren komplexe AV-Projekte anbieten und realisieren – von der Angebotserstellung bis zur Wartung von Projekten. In den vergangenen zwei Jahren investierte das US-Unternehmen stark, um seinen internationalen Vertrieb auszubauen.

Bereit für Expansion

Paul Dexter, CEO und Gründer von Jetbuilt, kommentiert: „In den letzten sechs bis neun Monaten haben wir mit Gordon Dutch und Re-Sauce zusammengearbeitet, um einen Plan für den Vertrieb außerhalb der USA zu entwickeln. Dieser Plan beinhaltete nicht nur die Übersetzung der Jetbuilt-Website ins Deutsche, Französische und Spanische, sondern auch die Übersetzung des Angebotstools selbst. Zusammen mit der Möglichkeit, Angebote, Käufe und Verkäufe in Britischen Pfund und Euro zu erstellen, bedeutet dies, dass die Plattform nun wirklich bereit für eine weitere Expansion nach Europa ist.“

Dave Gledhill ergänzt: „In meiner fast 30-jährigen Branchentätigkeit habe ich noch nie eine Plattform gesehen, die alles umfasst, was AV-Integratoren heute benötigen. Ich freue mich sehr, dass diese cloudbasierte Lösung es nun europaweit und weltweit tätigen Unternehmen ermöglicht, auf einer einzigen Plattform zu arbeiten und dabei Angebote in der jeweiligen Landessprache zu erstellen.“

Jetbuilt wird auf der ISE vom 10. bis 13. Mai 2022 in Halle 2, Stand 2K400 ausstellen.