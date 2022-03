Apalion ging Anfang 2021 mit dem DooH-Netzwerk smadooh Media an den Start. Nun hat sich das Schweizer Unternehmen verstärkt: Ab 1. März 2022 wird Boris Kellerhals das DooH-Start-up als Senior Key Account Manager verstärken. Damit ist laut Apalion das Salesteam komplett – bereits im Oktober startete Christian Baur für smadooh, der Anfang 2022 die Sales-Leitung übernahm.

„Mit Boris Kellerhals konnten wir einen erfahrenen Media-Berater für unser Unternehmen gewinnen, worüber wir sehr glücklich sind. Boris hat in vergangenen Jahren ein breites Kundennetzwerk aufgebaut und verfügt über ein exzellentes Know-how in der Mediabranche, das sich in Form eines beachtlichen Leistungsausweises widerspiegelt. Er ist die perfekte Ergänzung zu unserer kleinen, aber feinen Sales-Einheit“, erklärt Anthony Sauter, CEO von Apalion.

Der 41-Jährige war zuletzt als Senior Sales Account Manager bei 2 Sport & Trade tätig und sammelte mehrjährige Erfahrung bei diversen Mediavermarktern in der Schweiz.