PPDS On the Road mit Crestron

Crestron und PPDS werden bei der ersten „Crestron Next Road Trip Europe“-Tour mehr als 20.000 Kilometer in einem modernen Ausstellungstruck zurücklegen und dabei an 47 Tagen Partner und Kunden in 38 Stationen in 19 verschiedenen europäischen Ländern besuchen. Gemeinsam wollen die strategischen Partner die Vorteile von Crestrons neuestem Ökosystem von Arbeitsplatzlösungen zeigen, wenn diese nahtlos mit den in Crestron integrierten professionellen Philips Displays kombiniert werden.

Die Tour beginnt am 14. März in Brüssel beginnt und endet am 24. Juni in Rotterdam. Insgesamt acht Philips OPS UHD-Displays (55″ – 65″) mit integriertem Crestron wurden für die Installation auf dem Messetruck ausgewählt, darunter die interaktiven Philips T-Line für den Bildungssektor und die Philips C-Line für Unternehmen sowie die Philips P-Line, Q-Line und D-Line (Unternehmen, öffentliche Einrichtungen) Digital Signage-Modelle.

Jedes dieser Modelle wird verwendet, um die gesamte Bandbreite an Möglichkeiten zu präsentieren, die mit den professionellen Displays von Philips in einer Reihe von Videokonferenz-, Raumplanungs-, drahtlosen Präsentations- und Bildschirmverwaltungslösungen erreicht werden können, einschließlich Crestron Xio Cloud, Crestron Airmedia und Crestron Flex. Ein 65-Zoll-Digital Signage-Display von Philips wird die Besucher an Bord begrüßen.

Von 10:00 bis 17:00 Uhr Ortszeit können vorregistrierte Besucher die Lösungen selbst erleben und erhalten Einzelvorführungen sowie Produktschulungen. Lokale PPDS-Vertreter werden ebenfalls an allen Standorten anwesend sein, um Partner zu begrüßen und Fragen zu beantworten.

Tim de Ruiter, PPDS, kommentiert: „Große Messen wie die ISE sind eine fantastische Gelegenheit für uns, direkt mit unseren Kunden und Partnern in Kontakt zu treten und ihnen die neuesten Produkt- und Geschäftsinformationen aus unserem Unternehmen zu präsentieren. Wir wissen aber auch, dass Reisen nicht immer möglich sind, und ein flexiblerer Ansatz für persönliche Gespräche mit unseren Kunden ist absolut sinnvoll. Für das Jahr 2022 haben wir daher beschlossen, zusätzlich zu unseren beliebten Online-Veranstaltungen ‚PPDS Next‘ zu veranstalten, dass wir zu ihnen kommen, anstatt dass sie zu uns kommen – oder wir kommen zu ihnen.“

Der Messetruck wird im April und Mai nach Deutschland kommen, mit geplanten Besuchen in Stuttgart (19. April), München (20. April), Berlin (3. Mai), Düsseldorf (5.-6. Mai), Frankfurt (9. Mai) und Hamburg (11. Mai).

Die Termine für alle Standorte und die Möglichkeit zur Anmeldung sind hier zu finden. Genaue Angaben dazu, wo der Messetruck zu finden ist, werden etwa eine Woche vor der Veranstaltung bekannt gegeben.

Die Teilnehmerzahl ist auf 210 Personen pro Tag begrenzt. Eine frühzeitige Anmeldung ist daher empfohlen.