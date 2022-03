SignageLive ist seit vielen Jahren einer der innovativsten Digital Signage CMS-Anbieter im Markt. Mit Secure Dashboards hat das Team von CEO Jason Cremins eine Lösung für ein weitverbreitetes Problem entwickelt: Datenschutz. Die neuste Version des CMS macht den unternehmensweiten Datenaustausch sicher und einfach mit der Einführung der Secure Dashboards-Lösung.

SignageLive Secure Dashboards ist eine unternehmenstaugliche Lösung, die die sichere Anzeige von passwortgeschützten BI-Dashboards auf Digital Signage-Displays ermöglicht. Die Lösung unterstützt das Einbinden von Dashboards der meisten Business Intelligence-Plattformen von Microsoft Power BI und Tableau bis hin zu Monday.com und Splunk. Über eine skalierbare und effiziente Smart Login-Funktion ermöglicht SignageLive den Zugriff auf mehrere Dashboards mit einem einzigen Passwort.

Secure Dashboards zeigt alle Dashboards auf dem Digital Signage Screen sicher an, ohne Anmeldedaten preiszugeben oder Daten über offene URLs öffentlich zugänglich zu machen. Um die Anmeldedaten sicher zu halten, werden sie gespeichert und dann über eine geschützte Secure Manager-Umgebung abgerufen. Alle Daten werden auch sicher in der Cloud gespeichert, von wo aus Secure Dashboards Snapshots der relevanten Dashboards angefertigt und nahezu in Echtzeit anzeigt werden. Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme prüft die Anwendung Data Sync Services, ob jeder Player, der Bilder empfängt, dazu berechtigt ist.

Dank der Smart-Login-Funktion von Data Sync Services ist es schnell und einfach, Daten in großem Umfang gemeinsam zu nutzen. Wenn die Anmeldedaten vergessen werden, müssen sie nur einmal aktualisiert werden und nicht für jedes einzelne Dashboard.

„Secure Dashboards ist ein transformatives Tool, das das Wachstum datengesteuerter Unternehmenskulturen vorantreibt“, so Jason Cremins, Gründer und CEO von Signagelive.“Durch die sichere Anzeige von BI-Dashboards auf den Displays hilft SignageLive Unternehmenskunden jeder Größe, das volle Potenzial von Daten freizusetzen, die bisher in passwortgeschützten Dateien verborgen waren.“

„Es gibt Unternehmen mehr Möglichkeiten, ihre Mitarbeiter mit den neuesten Dateneinblicken vertraut zu machen, und stellt sicher, dass Mitarbeiter auf jeder Ebene eines Unternehmens sofort auf die benötigten Daten zugreifen und mit ihnen interagieren können, wenn sie ihren Arbeitsplatz betreten.“

Als skalierbare Lösung ermöglicht Secure Dashboards auch, Datenvisualisierungen so oft wie nötig zu aktualisieren, von Intervallen von fünf Minuten bis zu einer Stunde oder alternativ zu bestimmten Tageszeiten.