Bereits Im Sommer 2021 wurde die Kapsch BusinessCom AG mit einer neuen Eigentümerstruktur aus der Kapsch-Gruppe ausgegliedert die nun primär das Mautgeschäft der Kapsch TrafficCom und Immobilienunternehmen umfasst. Einen lesenswerten Hintergrundbericht zur Trennung veröffentlicht die Wiener Tageszeitung Der Standard im vergangenen Sommer.

Das IT- und Digital Signage relevante Geschäft der Kapsch BusinessCom agiert seit letztem Sommer als eigenständiges Unternehmen in der DACH-Region sowie in Tschechien und Rumänien. Zum 1. April 2022 erfolgt nun auch in der Außendarstellung die Trennung: die Kapsch BusinessCom AG wird zur K-Businesscom AG.

Mit der neuen Marke setzen die Eigentümer weiterhin auf die fast 130-jährige Geschichte des Familienunternehmens Kapsch. K-Businesscom sieht sich als führender ICT-Lösungs- und Serviceprovider und Digitalisierungspartner in Österreich und den benachbarten Märkten.

Die 1.500 Mitarbeiter der K-Businesscom entwickeln und realisieren als Berater und End-to-End Digital Business Engineers IoT-, AI- und kundenspezifischen Software-Applikationen. Das Wiener Systemhaus gilt als Marktführer für Netzwerklösungen, Collaboration, Datacenter-Infrastruktur, Security und Managed Services in Österreich und setzt dabei auch Technologien und Services führender Hersteller wie beispielweise Cisco, Microsoft, HPE oder AWS ein. Dazu zählen auch große Digital Signage Projekte die in der Regel auf der Easescreen Digital Signage Plattform realisiert werden.