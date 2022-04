Sharp/NEC Display Solutions Europe bietet nun das gesamte visuelle Display-Angebot der Marken Sharp und NEC unter einem gemeinsamen Dach. 18 Monate nach Gründung des Joint Ventures von Sharp und NEC und sechs Monate nach der organisatorischen Zusammenlegung folgt nun ein integriertes Produkt- und Serviceangebot. Zum breiten NEC Display-, Projektions- und LED-Angebot kommen nun Sharp Collaboration-Lösungen, 8K- und andere Large Format Displays.

Personell bleibt zum Geschäftsjahreswechsel alles beim alten. Sharp/NEC Display Solutions Europe steht weiter unter der erfahrenen Leitung von Präsident und CEO Bernd Eberhardt. Wie der japanische Hersteller mitteilt, will SharpNEC „sich auf eine überragende Kundenzufriedenheit konzentrieren, die durch qualitativ hochwertige Produkte, hervorragende Vertriebsleistungen und ein starkes Engagement für den Aufbau von Beziehungen ermöglicht wird.“

„Durch die Kombination der Stärken von Sharp und NEC bieten wir die größte Auswahl an visuellen Lösungen über mehrere Technologien hinweg an, die alle für eine zuverlässige und langlebige Nutzung ausgelegt sind. Bis auf Weiteres wird Sharp/NEC zwei Displaylinien anbieten, die im weiteren Verlauf kontinuierlich aufeinander abgestimmt werden“, so Bernd Eberhardt, President und CEO.

„Das Unternehmen mag sich verändert haben, aber unsere Mission – die tief in unserem Geschäft verwurzelt ist – bleibt die gleiche. Beide Teams verfügen über langjährige Erfahrung und fundierte Kenntnisse des Marktes. Unser Engagement für Nachhaltigkeit und Qualität – sowohl in Bezug auf unsere Produkte als auch auf den erstklassigen Service und die Unterstützung durch unsere Teams – passt perfekt zusammen“, so Bernd Eberhardt abschließend.

Auf der ISE 2022 in Barcelona werden SharpNEC erstmals gemeinsam als ein Unternehmen auftreten.