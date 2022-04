Vuwall Mehr Produktionsfläche in Reutlingen

Vuwall wächst: Der Anbieter von Videowand-Steuerungssystemen und Visualisierungslösungen ist am europäischen Hauptsitz und Produktionsstandort Reutlingen in eine größere Anlage umgezogen. Auch der nordamerikanische Hauptsitz des Unternehmens in Montreal, der Softwareentwicklung, Qualitätssicherung, Vertrieb, Marketing und den technischen Support beinhaltet, wurde renoviert und erweitert.

Laut Vuwall war dies unter anderem aufgrund einer gesteigerten Mitarbeiterzahl von 30 Prozent in den vergangenen 15 Monaten nötig. Auch die Produktionskapazitäten mussten erhöht werden. Zu den Wachstumsaktivitäten gehörten auch Partnerschaften mit Unternehmen wie Samsung und Genetec.

„Ich bin sehr beeindruckt und stolz auf das stetige Wachstum und die Fortschritte, die das Team erzielt hat, wenn ich daran denke, wie ich das Unternehmen in den ersten Jahren von meinem Wohnzimmer aus geleitet habe“, sagte Paul Vander Plaetse, Gründer und Geschäftsführer von Vuwall. „Wir sind entschlossen, in Ressourcen und qualifizierte Fachkräfte zu investieren, um unseren weltweiten Kundenstamm weiterhin mit der innovativsten Technologie zu versorgen.“

Beide Hauptsitze verfügen nun über moderne Experience Center, Besucher seien sowohl in Reutlingen als auch Montreal jederzeit willkommen.