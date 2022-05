In Arbeitsmodellen der Zukunft stehen Teambuilding-Maßnahmen an oberster Stelle. Diesen Trend hat das deutsche DooH-Unternehmen Airtango erkannt und veranstaltete im April für alle Mitarbeiter eine Workation, die Arbeiten und Urlaub vereinte. Auf Ibiza konnte das Team neben der alltäglichen Arbeit an Selbstverteidigungskursen, Wanderexkursionen und Yoga-Einheiten teilnehmen. Die übrige Zeit wurde für Fachworkshops und Brainstorming-Sessions genutzt.

Eine positive Unternehmenskultur leben – das war für den Vorstand das Ziel des Trips. Steffen Knödler, Mitgründer und Vorstand des Unternehmens, will auch in Zukunft neue Arbeitsmodelle integrieren, um seinen Mitarbeitern in Zeiten von steigendem Fachkräftemangel eine langfristige Perspektive zu bieten.