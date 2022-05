Liquid Outdoor Media, ein in New York ansässiger Full-Service-Anbieter für Außenwerbung, hat mit Doohclick einen neuen Ad-Management-Partner. Die CMS-Plattform von Doohclick soll für Liquid Outdoor Verkaufs-, Planungs- und Reporting-Prozesse optimieren. Das Portfolio des Werbe-Unternehmens umfasst LFDs, digitale Kiosks und ein Lifestyle-Netzwerk im Außenbereich, vor allem in Retail, Unterhaltung und Gastronomie. Aktuell ist Liquid Outdoor in 13 US-Regionen tätig.

Expansion in weitere Märkte

Warum sich der Konzern für die Software-Lösung von Doohclick entschied, erklärt Paul Ducharme, Managing Partner von Liquid Outdoor: „Da wir weiterhin schnell expandieren, war es wichtig, eine Plattform zu finden, die speziell für den OoH-Bereich entwickelt wurde.“

Doohclick ist zuversichtlich, dem Werbe-Anbieter mit seiner Plattform die technische Unterstützung zu liefern, um im US-Markt weiter zu expandieren. Doohclick-CEO Jonas Glad erklärt, was die Software ausmache: „Doohclick wurde über 10 Jahre von Medieninhabern entwickelt, was uns ein tiefes Verständnis für die Herausforderungen des Managements und der Skalierung eines OoH-Geschäfts gibt.“

Mit dem Deal steigt das Doohclick in den nordamerikanischen Markt ein. Zuvor konnte das schwedische Start-up europaweit und nach Südafrika expandieren.