Halterungen für LED-Installationen sind im Vergleich zu Displayhalterungen äußerst komplex und erheblich aufwändiger zu installieren. Um sich weiter als Thoughtleader im Markt zu positionieren, hat nun Peerless-AV den OEM-Fertigungspartner ADF Visual Display Products übernommen.

„Unser dvLED-Geschäft explodierte praktisch über Nacht. Wir begannen, mit ADF bei Projekten zusammenzuarbeiten, bei denen unsere Kapazitäten es einfach nicht zuließen, sie im eigenen Haus durchzuführen“, sagte John Potts, CEO von Peerless-AV. „Nachdem wir uns von der Qualität der ADF-Produkte überzeugt hatten, sowohl bei uns selbst als auch bei einem anderen bedeutenden Namen in der Branche, wurde uns klar, dass ADF die logische Ergänzung für unser Unternehmen ist, um unser dynamisches Wachstum zu unterstützen.“

Zu den komplexesten Projekten, bei denen die Entwicklungs- und Fertigungskompetenz von ADF zum Tragen kommt, gehört eine Sportwetten LED-Videowand in Las Vegas. Die Videowand mit 1680 LED-Modulen ist flach an der Wand in einem 90-Grad konkaven Winkel befestigt.

„Peerless-AV ist seit langem als Infrastruktur- und Zubehörpartner für die Besten der Branche tätig, die komplexe, wettbewerbsintensive Umgebungen verwalten. Wir freuen uns darauf, unsere internen Fähigkeiten zu erweitern, um ein flexiblerer und ganzheitlicherer Partner für die Gesamtheit der dvLED-Infrastrukturanforderungen zu sein“, sagte Nick Belcore, Executive Vice President von Peerless-AV. „