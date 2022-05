ISE 2022 Das passiert am Freitag

Wer am letzten Messetag noch auf der ISE ist, hat die Möglichkeit sich neben den Ständen einige der diesjährigen Show-Features anzuschauen.

Show-Features

AV Experience Zone (Halle 5)

Hier werden neue Trends der AV-Branche in spanischer Sprache gezeigt. Eine Anmeldung zum Programm wird empfohlen.

Retail Showcase/ Digital Signage Boulevard (Halle 6)

Am neuen Digital Signage-Boulevard werden weltweit führenden Digital Signage- und DooH-Technologien. Der Retail Showcase – von invidis consulting, econocom und 99sensors organisiert – ist speziell für das digital-physische Einzelhandels-Erlebnis entwickelt.

ISE Sound Xperience Zone (5 min von Halle 5)

Eine Kollaboration der ISE mit dem Eventos Filmax Cinema Gran Via – die Sound Xperience Rooms befinden sich wenige hundert Meter von der Halle 5. Besucher erwartet hier ein besonderes Audio-Erlebnis: Die Räume sind mit Dolby Digital Cinema Surround Sound-Prozessoren und High-End-Projektoren von Barco ausgestattet.

Discovery Zone (Halle 5)

Die Discovery Zone ist DER Ort, um neue Technologien und das Potenzial für eine Zusammenarbeit zu entdecken. Unter anderem Drone Pixel by Ehang und Rapidmooc stellen hier aus.

Open Innovation Challenge (Catalonia Pavilion, Stand 4A150)

Acht verschiedene Unternehmen sind auf der Suche nach Lösungen für Geschäftsprobleme. In der Open Innovation Challenge können Technologieanbieter in sieben Kategorien mit ihren neuen Lösungen in den Wettbewerb gehen.

Influencer Lounge (Halle 2)

Erstmals gibt es auf der ISE eine Lounge für Content Creators und Social-Media-Trendsetter – mit Podcast-Kabine, Selfie-Wand und Fotokabine ausgestattet.