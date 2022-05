ISE 2022 Das passiert am Mittwoch

Konferenzen

10:30 – 14:30 Uhr: Digital Signage Summit (ISE Conference Stage, Halle 5)

Florian Rotberg und Stefan Schieker von invidis präsentieren auf dem DSS die wichtigsten Trends und Themen der DS-Branche. Mit dabei: Google, Porsche, Benetton, Accenture und führende Digital Signage-Anbieter aus ganz Europa.

15:00 – 19:00 Uhr: Digital Learning Summit (ISE Conference Stage, Halle 5)

Die Pandemie hat den Unterricht an Schulen und Universitäten nachhaltig verändert – das hybride Lernen ist da. Auf der Konferenz wird unter anderem Zoom einen Einblick in seine Erfolgsgeschichte und in seine Produkt-Roadmap geben.

Shows & Events

18:00 Uhr: Keynote Alan Greenberg (ISE Conference Stage, Halle 5)

Alan Greenberg ist CEO und Mitgründer von Illuminarium, ein globales Unternehmen für Erlebnisunterhaltung. In seiner Keynote „Next Generation Immersive Entertainment“ wird Alan Greenberg auf die aufregende Zukunft der immersiven Unterhaltung eingehen.

21:00 – 23:00 Uhr: I-Rise Projection Mapping bei der Fira Montjüic (Plaça d’Espanya)

Eines der Highlights der ISE 2022: das Projection-Mapping-Event I-Rise des Flaix Studios aus Barcelona. Die gigantische Videoinstallation wird auf der Plaça d’Espanya von Montag bis Donnerstag in einer zweistündigen Schleife gezeigt. Das Kunst-Projekt greift Emotionen auf, die den Wandel durch die Corona-Krise begleiten: Hoffnung, Regeneration und Erneuerung.

Panels/ Podiumsdiskussionen

11:00 – 13:00 Uhr: Avixa Italian Women’s Councel Panel and Coffee (Stand 5U505, Halle 5)

Networking-Event der neuen italienischen Gruppe des Avixa Women’s Council in englischer Sprache – offen für alle Geschlechter

12:30 – 13:30 Uhr: Cedia Panel: „Build a Stronger Business with Professional Certification“ (Projection Dome, Halle 5)

15:00 – 17:30 Uhr Avixa Women’s Council: Shared Experiences Panel (Projection Dome, Halle 5)

Erfahrungsaustausch mit inspirierenden Frauen (und Männern) aus den Bereichen Audio, Vertrieb, Konferenz- und Projektmanagement

Weiterbildung

AV Career Day (Projection Dome, Halle 5)

Der AV Career Day bringt Studenten aus Spanien und anderen Ländern zusammen, um einen ganzen Tag lang mit Technologieanbietern und Lösungsanbietern in Kontakt zu treten.

Cedia Education (Cedia-Stand, Halle 2)

Cedia bietet ein persönliches Weiterbildungsprogramm, von Fachleuten aus der ganzen Welt geführt. Teilnehmer haben die Möglichkeit, neue Qualifikationen zu erlernen und die CEDIA-Prüfungen vor Ort zu absolvieren.

AVIXA: CTS Testing & CTS Walk-In Centre: ‚Ask the Trainer‘ (Dienstag & Mittwoch) (Avixa-Stand, Halle 7)

Bei Avixa kann die CTS-Prüfung in englischer, spanischer und deutscher Sprache abgelegt werden. Im Walk-In Centre beraten Experten und Ausbilder.

AV Experience Zone (Halle 5)

Hier werden neue Trends der AV-Branche in spanischer Sprache gezeigt. Eine Anmeldung zum Programm wird empfohlen.

Show Features

Zudem gibt es Sonderflächen, die über die gesamte Dauer geöffnet haben und sich einem bestimmten Thema widmen.

Retail Showcase/ Digital Signage Boulevard (Halle 6)

Am neuen Digital Signage-Boulevard werden weltweit führenden Digital Signage- und DooH-Technologien. Der Retail Showcase – von invidis consulting, econocom und 99sensors organisiert – ist speziell für das digital-physische Einzelhandels-Erlebnis entwickelt.

ISE Sound Xperience Zone (5 min von Halle 5)

Eine Kollaboration der ISE mit dem Eventos Filmax Cinema Gran Via – die Sound Xperience Rooms befinden sich wenige hundert Meter von der Halle 5. Besucher erwartet hier ein besonderes Audio-Erlebnis: Die Räume sind mit Dolby Digital Cinema Surround Sound-Prozessoren und High-End-Projektoren von Barco ausgestattet.

Discovery Zone (Halle 5)

Die Discovery Zone ist DER Ort, um neue Technologien und das Potenzial für eine Zusammenarbeit zu entdecken. Unter anderem Drone Pixel by Ehang und Rapidmooc stellen hier aus.

Open Innovation Challenge (Catalonia Pavilion, Stand 4A150)

Acht verschiedene Unternehmen sind auf der Suche nach Lösungen für Geschäftsprobleme. In der Open Innovation Challenge können Technologieanbieter in sieben Kategorien mit ihren neuen Lösungen in den Wettbewerb gehen.

Influencer Lounge (Halle 2)

Erstmals gibt es auf der ISE eine Lounge für Content Creators und Social-Media-Trendsetter – mit Podcast-Kabine, Selfie-Wand und Fotokabine ausgestattet.