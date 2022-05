In Zeiten, in denen europäische Messen bei 60 Prozent im Vergleich zur Vorpandemie und die Geschäftsreisetätigkeit bei 50 Prozent liegen, feiert die ISE ein großes Comeback. Insgesamt zählte die ISE 2022 43.691 individuelle Besucher und 90.372 Besuche.

Damit ist die ISE fast zurück auf Vorkrisenniveau. Zum Vergleich: Die letzte große ISE in Amsterdam zählte rund 52.000 Besucher. Somit erreichte man eine den Umständen entsprechende respektable Quote von 80 Prozent.

Digital Signage and Show Floor Tour from Integrated Systems Europe on Vimeo.

Soweit die nackten Zahlen. Doch was zählt, ist das Gefühl, das die ISE Ausstellern und Besuchern gegeben hat: Ja, Messe macht Spaß. Ja, Messe ist erfolgreich. Fast alle hatten das Gefühl, dass sich die Veranstaltung gelohnt hat – selbst diejenigen, die Vorfeld skeptisch waren. Das Signal ist deutlich: Die Branche blickt mit Optimismus auf die nächsten Monate.

Damit ist der Stellenwert der ISE endgültig gefestigt – trotz Pandemie, trotz Umzug nach Barcelona, trotz der schwierigen globalen Situation. Die Industrie kann bereits wieder ihren Kalender zücken- denn in acht Monaten, Ende Januar 2023, ist schon wieder die nächste ISE in Barcelona.

invidis Fun Fact

Der zweite Messetag, der Mittwoch, bleibt auch in Barcelona der besucherstärkste. So war es in Amsterdam; diese Tradition hat die ISE offensichtlich mit nach Spanien genommen.