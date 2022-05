Millionen von Zuschauern waren vor ihren Bildschirmen dabei, als der norwegische DJ Alan Walker sein virtuelles „Hello World“-Konzert gab. Die Performance fand anlässlich des jährlichen Product Launch Day des chinesischen Elektrofahrzeugherstellers Nio am 18. Dezember 2021 statt. Mit den Sängerinnen Au-Ra und Torine performte Alan Walker ein Live-Medley aus fünf Songs. Der DJ trat auf einer Mixed-Reality-Bühne auf, die ihn und seine Co-Interpretinnen in verschiedene Welten transportierte – mal in den Weltraum, mal in einer riesigen Eishalle. Beim Song „Hello World“, der auf dem virtuellen Konzert seine Premiere hatte, schwebt die Sängerin Torine in einem Bett aus Wolken.

Die MR-Bühne war aus ROE Visual LED-Walls und LED-Böden aufgebaut, bespielt wurden sie durch Technologie von ROE und Brompton Technology.

Eine verkürzte Version der Show ist auf Alan Walkers Youtube-Kanal zu sehen.

Die Multimedia-Inhalte wurden von der in China und Malaysia ansässigen Super Bonfire Group und dem britischen Extended Reality-Spezialisten 80-Six erstellt. Die Produktion lief über Disguise vx4- und rxII-Medienserver. Die Produzenten spielten mit Dimensionen und erschufen einen erweiterten virtuellen Raum. Um eine Vielzahl komplexer Kamerabewegungen erzeugen, nutzten sie die virtuelle Zoomfunktion von Disguise und setzten AR-Drohnen ein – ein Vierrotorenflugzeug des französischen Herstellers Parrot SA.

Da von der Konzeption des Projekts bis zur Umsetzung nur drei Wochen Zeit war, wurde die Produktion auf drei Zeitzonen aufgeteilt. So konnte 24 Stunden am Tag bis zur Aufführung gearbeitet werden.