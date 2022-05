LED-Hersteller Infiled hat Tony Van Moorleghem als Technology and Business Director – XR Division eingestellt.

Michael Hao, CEO von Infiled, kommentiert: „Tony hat eine starke Erfolgsbilanz bei Produktentwicklungen, die auf dem Rental-and-Staging Markt immer noch sichtbar sind. Er hat bewiesen, dass er sein breites technisches Wissen in Geschäftsmöglichkeiten umsetzen kann, was von Partnern und Kunden sehr geschätzt wird. Da der Markt für XR-Studios schnell wächst, sind wir überzeugt, dass Infiled mit Tonys Präsenz ein noch größerer Akteur auf diesem Markt sein wird.“

„Ich freue mich, zu einem so interessanten Zeitpunkt zu Infiled zu kommen, um unsere bestehenden Partner zu treffen und gemeinsam an neuen Produktmöglichkeiten zu arbeiten“, sagt Tony Van Moorleghem. „Infiled ist ein wichtiger Akteur in der LED-Industrie mit einer hervorragenden Produktpalette für die XR-Studios. Ich bin begeistert, Teil des Teams zu sein und freue mich darauf, das Geschäft und seinen Erfolg weiter auszubauen.“

Tony Van Moorleghem wird von Belgien aus arbeiten, wo er eng mit denglobalen Teams, Partnern und Kunden von Infiled zusammenarbeiten wird.