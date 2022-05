Tim Deutschmann wechselt zum Juni als Head of Platform Business zu Fujitsu Schweiz. In dieser Funktion wird er das Produkt- und Infrastrukturgeschäft mit seinem Team für den Channel verantworten. Zu seinen Aufgaben gehört u.a. auch das Strategische Partnermanagement. Strategische Partner von Fujitsu Schweiz sind Unternehmen wie beispielsweise: Astrasys, Bechtle, BNC, BWO oder Diwega. Diese Unternehmen gehören zu den Treibern der digitalen Transformation und des Lösungsgeschäftes im Channel. Der Ausbau solcher Partnerschaften ist ein strategischer Bestandteil der Produktstrategie von Fujitsu in der Schweiz.

Tim Deutschmann kommt von Littlebit Technology, wo er die letzten zwölf Jahre in verschiedenen Funktionen tätig war – zuletzt als Head of Sales Solutions & Projects. Wilhelm Petersmann, Head of Financial Services CEE and Managing Director Fujitsu Schweiz und Österreich: „Mit Tim Deutschmann konnten wir einen äusserst erfahrenen IT-Manager für uns gewinnen, der den Schweizer Markt bestens kennt und auch internationale Erfahrung hat.“ Zu Tim Deutschmanns Verantwortung bei Littlebit Technology gehörte nicht nur die Förderung von Vertrieb und Produktentwicklung. Er hat auch erfolgreich grosse Projekte bei namhaften Kunden akquiriert und geleitet sowie entsprechende Vertriebsbereiche komplett neu auf- und ausgebaut.

Die Funktion des Head of Platform Business bei Fujitsu Schweiz wurde neu geschaffen. Das entspricht der aktualisierten Organisationsstruktur von Fujitsu im DACH-Raum. Seit dem 1. April hat Fujitsu das Produkt- und Services-Geschäft getrennt, um eine jeweils klare Positionierung beider Bereiche im Markt zu erreichen. Tim Deutschmann ist einerseits eng in die Schweizer Landesgesellschaft von Fujitsu integriert, berichtet andererseits fachlich direkt an Louis Garnier, Head of Platform Business CE. Tim Deutschland lebt mit seiner Familie im Tessin und spricht neben Deutsch auch fliessend Englisch und Italienisch.