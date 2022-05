Der britische DS-Software-Hersteller embed signage hat eine offizielle Partnerschaft und direkte Integration mit Nexmosphere bekanntgegeben. Der niederländische Hersteller von Sensoren und Steuerungen bietet interaktive Komponenten für Digital Signage- und POS-Installationen an.

Hubert van Doorne, Business Development Manager bei Nexmosphere, sagt: „Wir freuen uns, dass wir unsere Zusammenarbeit mit embed signage nach jahrelanger gemeinsamer Arbeit an erfolgreichen Implementierungen offiziell machen konnten. Embed betreibt ein erfolgreiches CMS, das es einfach macht, interaktive Funktionen einzubinden und zu verwalten, ganz zu schweigen von ihrer kundenorientierten Mentalität, die wir bei Nexmosphere sehr schätzen.“

Mit der direkten Integration von Nexmosphere-Sensoren und -LED in embed können Benutzer die eingebauten Dropdowns, Schieberegler und andere UI-Elemente zur Gestaltung verwenden, ohne auf die Nexmosphere API verweisen zu müssen.

Lange Liste an unterstützten Sensoren

Drew Harding, Sales and Marketing bei embed signage, kommentiert: „Wir haben in den vergangenen Jahren mit Nexmosphere an einer Vielzahl von Projekten gearbeitet, und die Bandbreite der Möglichkeiten zur Schaffung aufregender interaktiver Erlebnisse ist wirklich beeindruckend. Wir wollten dies allen unseren Nutzern leicht zugänglich machen. Deshalb haben wir neben der Unterstützung von Befehlen, die als ASCII + HEX in embed gesendet werden, die Komplexität der Nexmosphere-API entfernt und stattdessen die Funktionalität für jeden Sensor und jede LED direkt in das CMS eingebaut.“

Die Liste der von Nexmosphere unterstützten Sensoren und LED-Steuerungen umfasst RFID, kabellose Abnehmer, kabelgebundene Sensoren, Snapper, Präsenz-, Näherungs-, Bewegungs-, Farb-, Temperatur-, Feuchtigkeits-, Licht- und Airgesture-Sensoren, Airbutton, Touch- und Drucktasten sowie RGBW-, X-Wave- und Lightmark-LED-Steuerungen. Diese Funktionen sind mit den embed-Player-Anwendungen für Windows, mac-OS und Brightsign kompatibel, wobei die Unterstützung weiterer Betriebssystemplattformen in der Entwicklung ist.

Zu den erfolgreichen Implementierungen von embed signage und Nexmosphere gehören unter anderem die Krispy Kreme Gen8-Cabinets, apetito HQ, Eleven Australia und Suffolk Wildlife Trust, sowie mehrere POCs, die mit großen Einzelhandelsmarken durchgeführt werden.

Nexmosphere wird auf der ISE in Barcelona an Stand 6G255 ausstellen und eine Reihe von Produkten im ISE Retail Showcase in Halle 6, Stand 6A200 zeigen.