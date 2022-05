Dimedis hat eine Stelle für einen Senior Sales Manager Digital Signage (w/m/d) in Voll- oder Teilzeit, unbefristet, ausgeschrieben. Hier folgt die Stellenausschreibung:

Du hast Lust auf ein sympathisches, dynamisches Team in dem du sein kannst wie du bist und du gleich von Anfang an mit allen per Du bist? Dann bist du bei uns genau richtig!

Unsere Benefits für dich:

Hybrides & flexibles Arbeiten: Kombination aus vor Ort & remote, auch nach Corona, sowie familienfreundliche (Teilzeit-)Modelle

Mehr als 30 Tage Urlaub, damit die Erholung garantiert ist

Feedback & Entwicklung: regelmäßige Pulse Checks und offene Dialoge für deine Weiterentwicklung

Office: Moderner Arbeitsplatz mit Blick über die Dächer von Köln-Ehrenfeld

Weitere Goodies: Bikeleasing, freie Hardwarewahl, Teamevents mit ganz viel „Wir-Gefühl“, Kaffee- und Wasserflatrate, Mitarbeiter:innenrabatte

Dein Platz im Team?

Du bist wichtigster Bestandteil in der Neukundenakquise. Du kannst Menschen schnell begeistern, überzeugen und ergreifst gerne die Initiative. Mit deiner positiven Ausstrahlung ist das Präsentieren unserer Produkte ein leichtes für dich. Du verfügst über Präsentations- und Kommunikationsgeschick sowie die Fähigkeit, komplexe technische Sachverhalte sowohl in deutscher als auch englischer Sprache verständlich aufzubereiten und zu präsentieren. Du bist in stetem Austausch mit den wesentlichen Schnittstellen zu unserem Customer Empowerment Team, Product & Development bezüglich neuer Produkt-Ideen aus dem Feld, dem Management für Preisstrategien und Marketing & Communications für Verkaufskonzepte und -unterlagen.

Was erwartet dich?

Recherche, Identifizierung, Bewertung und aktive Ansprache potenzieller Neukunden

Entwicklung und Umsetzung von Strategien für die Generierung ausgehender Leads

Erstellung von Markt- und Wettbewerbsanalysen

Ermittlung und Klärung der Anforderungen oder Herausforderungen der Zielgruppen

Aufbau von Beziehungen zum Aufbau eines aktiven Dialogs mit Entscheidungsträgern unserer Zielkunden

Vorbereitung und Durchführung von Ausschreibungen

(Mit-)Entwicklung von Pricing-Strategien

Erstellung und Durchführung von Pitch-Präsentationen vor Ort bei Neukunden

Was bringst du mit?

Abgeschlossenes Studium BWL oder Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik oder Informatik

Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im Bereich Digital Signage Sales oder Business Developement

Gute Branchenkenntnisse im Retailbereich

Hervorragende Präsentationsfähigkeiten (remote und onsite) sowie ein gutes Verhandlungsgeschick

Technisches Verständnis

Strategisches Sales Planning und Tiefenkenntnisse bei der strategischen CRM-Planung

Umfassende Kenntnisse der einzelnen Phasen des gesamten Deal Lifecycle

Kenntnisse aktueller Markt-und Verkaufstrends und -konzepten

Versierter Umgang mit MS Office Programmen (Excel, Word etc.)

Eine hohe Service-Mentalität und gute Kommunikationsskills

Sprachkenntnisse: Perfekte Deutschkenntnisse und sichere Englischkenntnisse

Wer ist dimedis?

Wir sind ein mittelständisches IT-Unternehmen aus Köln, das 1996 gegründet wurde. Wir sind derzeit über 60 Kolleg:innen. Wir entwickeln Software- und Plattformlösungen in den beiden Themensäulen Smart Retail und Smart Fair. Dazu gehört unsere Digital Signage Software „kompas“, unsere Besuchermanagementlösung für Messen und Events „FairMate“ und unser vollautomatisiertes Einlasskontrollsystem „Vico“. Zu unseren Kunden in den verschiedenen Bereichen gehören zum Beispiel Snipes, XXXL Lutz, Messe Düsseldorf, koelnmesse, Messe Dortmund, Stockholmsmässan und viele mehr.

Bei Interesse bewerbe dich hier!